Tirón de orejas a Ione Belarra, también desde CyL, tras llamar “ser despreciable” al presidente de Mercadona, Juan Roig

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) se ha adherido al comunicado difundido esta tarde por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) contra las descalificaciones realizadas por la diputada de Podemos, Ione Belarra, hacia el presidente de Mercadona, Joan Roig.

En el comunicado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) manifiesta su “absoluto rechazo a las declaraciones realizadas por la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dirigidas contra Juan Roig, empresario familiar, presidente de Mercadona, expresidente de esta Institución y miembro de su Comisión Institucional”.

Recuerda que “la trayectoria de Juan Roig hace innecesaria cualquier defensa de su persona, ya que sus logros y contribución a la sociedad son evidentes, sin que puedan mancillara las palabras de la señora Belarra”.

“Por el contrario, el uso del Congreso de los Diputados para descalificar y denostar a ciudadanos particulares sin ningún fundamento de las instituciones en las que descansa la representación de la soberanía nacional”, asegura el comunicado.

El texto añade que “las descalificaciones de la diputada Belarra son un preocupante ejemplo de uso desviado de las instituciones democráticas y de abuso de las prerrogativas que confiere la tribuna parlamentaria.

Por ello, el IEF “condena estas descalificaciones infundadas y solicita de las fuerzas políticas constitucionales una reflexión sincera y profunda para excluir el insulto y la descalificación personal sin fundamento de los empresarios y de los ciudadanos particulares, en general, de la práctica política parlamentaria”.

Cabe recordar que Belarra se refirió al presidente de la marca valenciana como “ser despreciable”.