Un tiempo de locos en Castilla y León: llega un anticipo primaveral con 20 grados en estas provincias

Todavía estamos viendo los estragos de las borrascas del mes de febrero, pero ya se sabe que el tiempo está loco. Por eso, ahora parece que nos espera un final de mes con un sabor primaveral bastante inusual.

Tras un periodo de borrascas, la llegada del anticiclón de las Azores y la dorsal subtropical va a disparar los termómetros en Castilla y León, dejando valores que son más propios de finales de abril o mayo que de estas fechas.

Aunque el ascenso comienza este viernes, el domingo será el día clave donde el ambiente primaveral será más evidente en Castilla y León. A diferencia de otras zonas de España donde se alcanzarán el sábado, en la meseta norte el pico de calor llegará con el cierre del fin de semana.

Según los datos de Meteored, dos provincias liderarán este ascenso térmico.

Ávila, donde se espera que alcance los 20 °C de máxima. Salamanca, también registrará esos 20 °C, convirtiéndose en uno de los puntos más cálidos de la comunidad.

El resto de la comunidad no se quedará atrás, con valores muy altos para la época. 19 °C: Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Prácticamente rozando la barrera de los veinte. 18 °C en Burgos y Palencia. Mientras que León será la capital más "fresca", aunque con un ambiente muy agradable con 17 grados.

Evolución

Sábado

Predominio de cielos poco nuboso, aunque con las típicas brumas y nieblas matinales en los valles del Duero y del noreste que podrían tardar un poco en disipar.

Las temperaturas máximas en ascenso moderado. En las zonas de montaña este ascenso será más brusco.

Domingo

Cielos: Prácticamente despejados con algunos intervalos de nubes altas que no impedirán el paso del sol.

Temperaturas: Subida localmente moderada. Desaparecen casi por completo las heladas (solo quedarán algunas muy dispersas). Es el día ideal para actividades al aire libre.

El gran contraste

Pero ojo, es fundamental no dejarse engañar por el sol del mediodía. El informe destaca un enfriamiento radiativo importante debido a que las noches aún son largas.

Mientras que por la tarde estarás a 19 °C - 20 °C, las mínimas en capitales como Valladolid, Palencia o Soria caerán hasta los 0 °C o 1 °C. Hablamos de una amplitud térmica de casi 20 grados en un mismo día.

Este episodio durará al menos hasta el martes, cuando se espera que empiece a entrar un frente por Galicia que bajará de nuevo los termómetros en nuestra zona, pero esa ya es otra historia.