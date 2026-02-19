Las exportaciones de Castilla y León resisten a los aranceles de Trump y a las guerras: “Es coherente con lo planificado”

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. L. Pérez ICAL

Las exportaciones de Castilla y León alcanzaron los 20.054,1 millones de euros entre enero y diciembre de 2025, mientras que las importaciones sumaron 16.373 millones, lo que arroja un saldo comercial positivo de 3.681,1 millones de euros.

Según los datos de comercio exterior publicados este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la Comunidad volvió a cerrar el ejercicio con superávit y una tasa de cobertura del 122,4 por ciento, consolidando su perfil claramente exportador.

Así lo valoró el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde destacó que las cifras son “coherentes con lo que habíamos planificado”. No obstante, reconoció que 2025 ha estado marcado por una desaceleración del comercio exterior tras varios años de fuerte dinamismo.

“Venimos de un periodo muy activo hasta 2024, pero en 2025 se aprecia una desaceleración”, explicó el consejero, quien subrayó, en todo caso, que Castilla y León “sigue siendo exportadora” y mantiene un saldo comercial positivo, un elemento que consideró fundamental para la fortaleza económica de la Comunidad.

Fernández Carriedo atribuyó la desaceleración de 2025 a diversos factores externos. Entre ellos, destacó la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a comienzos de año, una medida que, pese a las actuaciones adoptadas, ha tenido impacto en el comercio exterior.

Asimismo, señaló que los principales clientes de la Comunidad, especialmente en países de Europa central, han experimentado también una situación de desaceleración económica. A ello se suman los conflictos en el ámbito europeo, que han generado incertidumbre y efectos indirectos sobre los flujos comerciales internacionales.

Con todo, el consejero apuntó que en el caso de Castilla y León han existido “otros factores que han venido a compensar este impacto negativo”, de manera que el balance final del ejercicio refleja un resultado positivo y dentro de lo previsto por el Ejecutivo autonómico.

Previsiones para 2026

De cara a 2026, la Junta mantiene las previsiones recogidas en los fallidos Presupuestos, que, según explicó el portavoz, siguen vigentes y están siendo refrendadas por la evolución actual de los datos. Las estimaciones son similares a las de 2025, en un contexto en el que continúan los aranceles y la incertidumbre internacional.

En este sentido, Fernández Carriedo expresó su deseo de que se alcance un acuerdo entre Estados Unidos y Europa que permita dotar de mayor estabilidad al comercio internacional y favorezca una recuperación del dinamismo exportador.

Pese a la desaceleración, Castilla y León cierra así 2025 reafirmando su fortaleza exterior, con un saldo comercial positivo y una elevada tasa de cobertura, lo que refuerza su posición como una de las comunidades autónomas con mayor vocación exportadora del país.

or provincias, el mayor volumen de exportaciones se registró en Valladolid, con 9.403,1 millones de euros, seguida de Burgos (4.344,4 millones) y Palencia (1.572,3 millones). A continuación se sitúan León (1.438 millones), Salamanca (1.378,9 millones), Segovia (813 millones), Soria (599,8 millones), Zamora (335,9 millones) y Ávila (168,8 millones).

Estos datos reflejan el peso industrial de determinados territorios, especialmente en sectores como la automoción, la industria agroalimentaria y los bienes de equipo, que continúan siendo pilares de la proyección internacional de la Comunidad.

En cuanto a los destinos, Europa se mantiene como el principal mercado para Castilla y León, al concentrar el 78,3 por ciento del total de las exportaciones, lo que confirma la fuerte vinculación comercial con el entorno comunitario.