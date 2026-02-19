CSIF aplaude el incremento del SMI, pero advierte del efecto en los sueldos medios: "Se falsea la idea de que ya se paga bien"

La Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF) ha aplaudido este jueves, 19 de febrero, la decisión del Gobierno de España de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) este año a 1.221 euros, un 7,67% más, pero ha advertido del efecto que esto puede tener sobre los sueldos medios al quedar 'congelados' y perder poder adquisitivo.

En un acto en Valladolid, el secretario del sector nacional de Empresa Privada de CSIF, Pedro Poves, ha defendido que la subida salarial no debe únicamente realizarse en el salario base, sino que debe acompañarse en toda la estructura de la nómina y complementos. Aunque el aumento "conveniente y necesario" del SMI es valorado positivamente, ha avisado que esto puede favorecer la tentación de que no se suban los salarios que están por encima de ese mínimo.

Esto se debe, a su juicio, a que se falsea la idea de que se "paga bien porque están por encima de lo que marca el Gobierno" y ha lamentado que esto es "algo de lo que no se suele hablar". Además, ha asegurado que con esta subida estructural se mantendrá y se animará la motivación del trabajador y su productividad, "dos aspectos importantes que no hay que perder de vista".

No llevar a cabo el incremento estructural, para el sindicalista, es "un grave error y nos obliga a los representantes a estar muy atentos, vigilantes y reivindicativos, porque los sueldos deben subir de forma generalizada, no solo el SMI".

En esta línea, Poves ha subrayado que el instrumento que los empleados y empleadas tienen para defender las estructuras de sus nóminas, que en ocasiones no es fácil entenderlas, es el convenio laboral. Por eso, ha destacado la "trascendencia de la negociación con las direcciones de las empresas, que unen el interés retributivo con las condiciones laborales que impulsen la motivación y la productividad de las plantillas".

Poves ha estado este jueves en Valladolid coincidiendo con una jornada formativa con un centenar de delegados del sindicato bajo el título 'Negociación, convenios colectivos y estrategias de negociación', que ha tenido lugar en el salón de actos del Museo Patio Herreriano.

Sábados trabajados en Sacyl

Por otro lado, mediante un comunicado remitido a los medios de comunicación, CSIF ha informado de que ha solicitado formalmente a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) que cumpla "íntegramente" el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial del pasado 10 de octubre de 2025, por la que se reconocía el pago de los sábados trabajados para todas las categorías profesionales.

Una medida que, además, se estipulaba que fuera a tener efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Además, han recordado que como fecha límite para hacer efectiva la retribución es el 31 de marzo, solicitando también una "confirmación expresa" del calendario de ejecución para garantizar que los profesionales percibirán las cantidades adeudadas en tiempo y forma.

El presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, ha incidido en que estos acuerdos "deben cumplirse sin dilaciones ni interpretaciones restrictivas", ya que se está hablando de "derechos económicos reconocidos y firmados".

Dicho acuerdo también refleja la continuación de la negociación en el grupo de trabajo de retribuciones para equiparar el complemento por trabajo en sábado a las cuantías que están reconocidas para domingos y festivos, tal y como sucede en otros ámbitos de la Junta como Servicios Sociales.