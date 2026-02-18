Castilla y León alumbra algo de esperanza: nacen más bebés en 2025 pero siguen muriendo más personas
La Comunidad cierra el pasado año con 12.649 nacimientos, un 0,9% más, una cifra positiva aunque insuficiente para compensar el aumento de la mortalidad. Zamora lidera el crecimiento de alumbramientos.
Más información: Ya es oficial: la Junta de Castilla y León abre el plazo para pedir las ayudas del Bono Nacimiento por el cuidado de hijos
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles los datos de la Estimación mensual de nacimientos, confirmando que Castilla y León cerró 2025 con 12.649 nacimientos, lo que supone un incremento del 0,9% respecto al año anterior.
Este crecimiento sitúa a la región como la sexta autonomía con mayor subida, empatada con Asturias y Cataluña.
No obstante, el avance regional se queda una décima por debajo de la media nacional, que creció un 1%.
La evolución de la natalidad no ha sido uniforme en el territorio castellano y leonés. Mientras algunas provincias muestran signos de recuperación, otras continúan en retroceso:
Zamora encabeza las subidas con un notable 6,3% (744 nacimientos), seguida de Burgos (3,7%) y Ávila (3,5%).
Por su parte, solo tres provincias registraron datos negativos: Salamanca (-2,5%), Palencia (-2,3%) y Valladolid, que se mantuvo prácticamente plana con una caída del -0,2%.
A pesar del repunte de bebés, las defunciones también experimentaron un incremento. En 2025, fallecieron 28.967 personas en la Comunidad, un 1,4% más que el ejercicio anterior. Aun así, este aumento es menor que el repunte nacional del 2,5%.
La diferencia entre nacimientos y defunciones deja a Castilla y León con un crecimiento vegetativo de -16.318 personas.
Se trata del segundo saldo más negativo de toda España, solo superado por Galicia (-19.894).
A nivel país, Madrid (3,3%) y el País Vasco (3%) lideraron el aumento de nacimientos. En el lado opuesto, Baleares sufrió la mayor caída con un -2,6%. En cuanto al equilibrio poblacional, solo Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla lograron cerrar el año con un saldo vegetativo positivo, evidenciando el reto demográfico que sigue afrontando el interior peninsular.