La noche del lunes de Carnaval deja en Castilla y León tres intoxicados por humo que acaban en el hospital

Imagen de un vehículo de los Bomberos de Segovia

La noche del lunes de Carnaval se ha saldado con tres personas intoxicadas por humo en distintas localidades de Castilla y León, dos de ellas en la provincia de Segovia y una en Salamanca, según han informado fuentes del servicio de emergencias 1-1-2.

El primero de los sucesos tuvo lugar a las 00:16 horas en la urbanización Peñasolana, en la calle Rosa Chacel de Carrascal de Barregas (Salamanca).

Allí, un hombre de 29 años resultó desmayado tras inhalar humo procedente de un grupo electrógeno en el interior de una vivienda. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de la Diputación, la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil. El afectado fue trasladado posteriormente al hospital de Salamanca.

Ya en la provincia de Segovia, a las 02:39 horas se registró un incendio en la cocina de una vivienda situada en la plaza Tirso de Molina, en el barrio de Nueva Segovia, en Segovia.

El fuego, que ya había sido sofocado a la llegada de los servicios de emergencia, provocó la intoxicación por humo de un joven de 18 años.

El 1-1-2 dio aviso a la Policía Local, a los Bomberos de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico. El joven fue trasladado al hospital de Segovia.

Hombre de 89 años

Horas antes, a las 20:18, se produjo otra intoxicación, en este caso por monóxido de carbono, en una vivienda de la calle Escalona de la localidad segoviana de Aldea Real. Un hombre de 89 años fue hallado inconsciente en el salón de su domicilio.

Hasta el lugar acudieron una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal del centro de salud de Carbonero el Mayor.

A su llegada, los sanitarios detectaron una alta concentración de monóxido de carbono en la vivienda, donde permanecía encendida una gloria.

También fueron avisados los Bomberos de la Diputación de Segovia y la Guardia Civil. El paciente fue evacuado en UVI móvil al hospital de Segovia.