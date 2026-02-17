El Happy Box de Alcampo en Castilla y León: supera las 100 toneladas de alimentos salvados

En un año, se han duplicado las ventas y las toneladas de alimentos salvados gracias a esta iniciativa de lucha contra el desperdicio alimentario desarrollada n los hipermercados y supermercados de Alcampo de Castilla y León. Cedida

Alcampo consolida su avance en la lucha contra el desperdicio alimentario con resultados medibles a través de Happy Box, una de las iniciativas integradas en el plan 'Alcampo y tú, sin desperdicio'.

En 2025, los hipermercados y supermercados de Castilla y León duplicaron tanto el número de cestas vendidas como las toneladas de frutas y verduras salvadas respecto al ejercicio anterior.

Durante el pasado año, la compañía comercializó en la Comunidad un total de 37.020 Happy Box, frente a las 19.257 unidades vendidas en 2024, lo que supone un incremento del 92% en solo un año.

Este crecimiento tiene también un reflejo directo en el impacto ambiental: 103 toneladas de frutas y verduras salvadas en perfecto estado para el consumo, frente a las 53 toneladas recuperadas en 2024, es decir, casi el doble que el año anterior.

Estos datos territoriales se integran en el crecimiento nacional de la iniciativa. En 2025, Alcampo distribuyó cerca de 200.000 Happy Box en toda España, lo que permitió recuperar más de 620 toneladas de frutas y verduras aptas para el consumo.

La cifra supone un incremento del 55% respecto a 2024, cuando se alcanzaron 128.000 cestas y se evitaron cerca de 400 toneladas de desperdicio.

La Happy Box es una cesta compuesta por frutas y verduras que se encuentran en perfecto estado para su consumo, pero que han perdido alguno de los atributos estéticos que habitualmente se exigen para su venta.

Piezas con formas irregulares, tamaños no homogéneos, pequeñas manchas superficiales o productos procedentes de envases dañados forman parte de estas cestas, que mantienen intactas sus propiedades nutricionales y su calidad.

Cada unidad es preparada cuidadosamente por los equipos de los mercados de frutas y verduras, que seleccionan y agrupan los productos con el objetivo de ofrecer una propuesta equilibrada, variada y útil para los hogares. Se trata de una solución práctica que da una segunda vida a alimentos que, de otro modo, podrían acabar desperdiciándose.

Actualmente, la iniciativa se comercializa en dos formatos adaptados a los distintos tipos de tienda: una Happy Box de 5 kilos, disponible en hipermercados por 2,99 euros, y una de 2 kilos, disponible en supermercados por 0,99 euros.

Un proyecto nacido en Leganés

Happy Box nació como proyecto piloto en el hipermercado de Leganés, en la Comunidad de Madrid, impulsado por su director, Javier Bardés, y se ha extendido progresivamente al conjunto de la red.

“La reducción del desperdicio alimentario es hoy un eje de trabajo que forma parte de nuestra operativa diaria, con un plan presente en cada tienda y respaldado por toda la red. Que esta iniciativa haya nacido en Leganés y se haya extendido al conjunto de Alcampo es un aliciente para seguir avanzando con la misma determinación y con la mirada puesta en un impacto cada vez mayor”, detalla Bardés.

La iniciativa forma parte de un plan integral que actúa en fases de prevención y reacción, involucrando a equipos, partners y clientes, con el objetivo de reducir de forma transversal el desperdicio en todas las fases de la cadena de suministro.

Más información sobre el plan en www.alcampoytusindesperdicio.es.