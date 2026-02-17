Europa pone los ojos en el modelo pionero de atención sanitaria inclusiva de Castilla y León: premiado en Austria

El Programa ASI ha sido seleccionado por el Parlamento de Austria

La Fundación Personas participará esta semana en la Zero Project Conference 2026, que se celebra en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (Austria) y reunirá a más de 1.000 participantes de cerca de 100 países para compartir soluciones innovadoras en el ámbito de la discapacidad.

La entidad acude a esta cita internacional tras haber recibido el Zero Project Award 2026 por su Programa ASI (Atención Sanitaria Integral), un modelo desarrollado en Castilla y León que mejora de forma estructural el acceso a la atención hospitalaria de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y personas con autismo.

Como primer hito de su agenda en Viena, el Programa ASI ha sido seleccionado por el Parlamento de Austria como uno de los cinco proyectos destacados entre las 75 iniciativas premiadas procedentes de 93 países.

Cada uno de estos cinco proyectos ha sido elegido por representantes de los partidos con presencia parlamentaria y será presentado ante responsables políticos, líderes sociales y agentes económicos, con el compromiso de estudiar su posible implementación en Austria.

Además, el próximo 18 de febrero, ya en el marco de la conferencia internacional, el director general de Fundación Personas, Daniel Clavero, expondrá en la sede de Naciones Unidas la ponencia titulada “Access to healthcare for persons with intellectual disabilities”, en la que detallará el enfoque y los resultados del Programa ASI.

Transformar la atención hospitalaria desde dentro

El Programa ASI nace tras detectar barreras recurrentes en el acceso hospitalario de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y personas con autismo: dificultades de comprensión, falta de adaptación en pruebas diagnósticas, inseguridad en situaciones de urgencia o ausencia de apoyos coordinados.

Frente a intervenciones puntuales, el modelo introduce accesibilidad estructural dentro del propio sistema sanitario público. Entre sus principales medidas destacan:

Identificación en la historia clínica electrónica para anticipar apoyos necesarios.

Protocolos adaptados y ajustes razonables en la atención hospitalaria.

Materiales accesibles y en lectura fácil. Formación específica y continuada a profesionales sanitarios. Incorporación de la figura de la enfermera gestora de casos, que garantiza coordinación y continuidad asistencial.

El Programa ASI, impulsado por Fundación Personas, se ha consolidado gracias a la colaboración estable con el Hospital Universitario Río Hortega y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, demostrando el valor de la alianza entre el ámbito social y el sistema público de salud.

Actualmente, el programa beneficia a más de 3.000 personas cada año y ha formado a más de 2.200 profesionales sanitarios, consolidándose como una práctica integrada en el sistema sanitario público y con potencial de transferencia internacional.

La participación en Viena sitúa a Castilla y León en el centro del debate global sobre inclusión sanitaria y refuerza la importancia de garantizar una atención hospitalaria de calidad, segura y comprensible para todas las personas.