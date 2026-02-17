Castilla y León se queda sin la visita del papa León XIV en su viaje a España: estos son los lugares donde estará

Castilla y León finalmente no estará en la agenda del papa León XIV durante su próxima visita a España, prevista del 6 al 12 de junio.

Aunque en los últimos meses varias ciudades y localidades de la comunidad habían sido postuladas como posibles escenarios de una etapa vinculada a la llamada ‘España vaciada’, el programa adelantado descarta cualquier parada en territorio castellano y leonés.

Entre los lugares que se barajaron figuraba Valladolid, capital diocesana que había sido mencionada como posible símbolo del interior rural.

También Segovia capital fue propuesta por la Conferencia Episcopal Española (CEE) como posible parada en el interior del país.

Asimismo, la localidad vallisoletana de Mayorga de Campos sonó con fuerza al estar vinculada a los centenarios de las canonizaciones de San Juan de la Cruz y Santo Toribio de Mogrovejo, que se celebran en 2026.

Incluso en algunas planificaciones periodísticas se llegó a citar a Salamanca como posibles destinos dentro de un programa más amplio, aunque nunca hubo confirmación oficial por parte del Vaticano.

La expectativa de una etapa en Castilla y León cobró fuerza tras la reunión mantenida el pasado noviembre entre el presidente de la CEE y el pontífice, en la que se abordó la posibilidad de incluir una parada en el interior rural.

Posteriormente, también se produjo un encuentro en la Secretaría de Estado de la Santa Sede para avanzar en la programación del viaje. Sin embargo, la opción de Castilla y León no se ha materializado.

Aunque el Vaticano aún no ha publicado el programa oficial definitivo, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha adelantado que el viaje comenzará en Madrid, donde se celebrará un encuentro multitudinario.

Posteriormente, el Papa se trasladará a Barcelona para visitar la Sagrada Familia con motivo del centenario de la muerte de Gaudí, y concluirá su estancia en Canarias, donde conocerá de primera mano la realidad migratoria.

En concreto, el pontífice permanecerá en España del 6 al 12 de junio, pero sin ninguna parada en Castilla y León, una ausencia que ha generado cierta decepción en los territorios que aspiraban a formar parte del recorrido.

La Conferencia Episcopal Española, por su parte, ha animado a fieles, fundaciones y empresas a colaborar económicamente para sufragar los gastos del viaje, recordando que la visita “no recibe financiación del Estado”.

A través de la web habilitada para la preparación del viaje, ‘conelpapa.es’, se solicita apoyo para hacer posible la estancia del pontífice.

A lo largo de la historia, solo dos papas han visitado España durante su pontificado: Juan Pablo II, que viajó en cinco ocasiones, y Benedicto XVI, que lo hizo en tres. León XIV se sumará así a la reducida lista de pontífices que han pisado suelo español, aunque Castilla y León tendrá que esperar para recibir su visita.