Luis (45), de militar a amar a los galgos y ser vicepresidente del COE: “Me preocupa mucho el mal momento de la liebre”

Luis Ángel Vegas, presidente de la Federación Española de Galgos y vicepresidente del COE. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Era el pasado mes de mayo de 2025, cuando Luis Ángel Vegas, presidente de la Federación Española de Galgos, era elegido como vicepresidente del Comité Olímpico Español para representar a los deportes no olímpicos, en una gran distinción para el abulense.

Poco después, concretamente el 30 de septiembre, el Comité Ejecutivo del COE, le nombraba también presidente, a su vez, de la Comisión de Distinciones y Protocolo dentro del Comité Olímpico Español. Una comisión de gran importancia a la hora de evaluar y, también, de condecorar en lo sucesivo a los dirigentes, entrenadores, instituciones y, como no podía ser de otra manera, a los deportistas españoles.

El de Madrigal de las Altas Torres ha pasado de ser militar, en sus inicios, a convertirse en presidente de la Federación de Galgos de España, desde hace 14 años, y ahora a estar muy presente en el COE.

“Estoy muy contento por la confianza que se me está otorgando y espero responder de la mejor de las maneras”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el de Madrigal de las Altas Torres (Ávila).

Inicios como militar

“Me defino como una persona normal. Amigo de mis amigos. Un hombre cercano y de pueblo, de toda la vida. Nací en Madrigal de las Altas Torres y ahí pasé mi infancia hasta que me fui un año a estudiar a Medina del Campo”, asegura nuestro entrevistado en declaraciones a este medio.

Luis Ángel Vegas Herrera tiene 45 años. Es un amante de su pueblo, al que va siempre que puede tras cambiar su lugar de residencia a Valladolid. También de los caballos y de los galgos, como no podía ser de otra manera.

“Con unos 16 años me fui a las academias de jóvenes militares de Carabanchel en Madrid. He sido militar de carrera desde muy pequeño. Comencé en 1995 pero tuve que dejarlo hace seis años para centrarme, con dedicación exclusiva, en la presidencia de la Federación Española de Galgos, cargo que compagino ahora con la vicepresidencia del COE”, nos explica.

Dos cargos a los que hay que dedicar tiempo y mucha pasión.

Imagen de Luis Ángel. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Presidencia de la Federación Española de Galgos

“Llegué por casualidad y sin planificarlo a la presidencia de la Federación Española de Galgos y ya llevo un total de 14 años intentando hacer una divulgación de este deporte, defenderlo y velar por que todo este correcto”, afirma nuestro protagonista.

Su trabajo pasa por conseguir que el deporte del galgo “sea cada vez más grande” y por “defenderlo, aunque a veces no nos lo ponen fácil”, asegura nuestro entrevistado que apunta que, en el último Campeonato de España de 2025, en Madrigal de las Altas Torres, registraron “2.350.000 visualizaciones en su canal”.

“En lo que respecta a la vicepresidencia del COE, me dedico a representar a las federaciones no olímpicas. Intento estar en todos los sitios posibles para cumplir con la función que me han encomendado”, nos confiesa.

Hablamos con él, centrándonos en los galgos, del problema que sufre la liebre.

Preocupación por la liebre

“Aunque es un deporte que gana, cada vez, más adeptos, tenemos problemas. Me preocupa mucho el mal momento de la liebre por enfermedades. El objetivo es que su situación mejore para poder disfrutar, todos juntos, de los galgos.

En Nava del Rey (Valladolid) se está disputando, este año, el Campeonato de España de Galgos, que tuvo que parar por las fuertes lluvias desde enero.

“Los campeonatos de España de galgos, cuando se celebran en Castilla y León, son el evento más multitudinario de la región. Un estudio de la Junta, del año 2015, apuntaba que el impacto económico de este evento llega a los 2,3 millones de euros”, apunta nuestro entrevistado.

Luis no duda en asegurar que “este mundo engancha” y no duda en añadir que los galgos de Castilla y León “son el rival a batir”.

Un abulense que vive por el para el deporte en general y por el de los galgos en particular.