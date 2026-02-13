La Aemet activa el aviso naranja por fuertes nevadas en una provincia de CyL y el amarillo en otras cuatro

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja, con peligro importante, en la provincia de León, en la Cordillera Cantábrica de la provincia, por fuertes nevadas entre las 13:00 horas de este viernes y las 11:59 horas del sábado.

La acumulación de nieve en 24 horas podría ser de hasta 20 centímetros acumulados por encima de unos 1.000 metros. León también está en aviso amarillo por fuertes vientos que podrían llegar los 90 kilómetros por hora.

Ávila también está en aviso amarillo por nevadas hasta las 11:59 horas del 14 de febrero con acumulación de nieve, en 24 horas, de 5 centímetros por encima de los 1.100 metros.

En la Cordillera Cantábrica de Palencia también está activada la alerta amarilla por nevadas con acumulación de nieve en 24 horas de 15 centímetros. Acumulados por encima de 1.000 metros.

Zamora, la zona de Sanabria, también está en aviso amarillo por nevadas hasta las 05:59 horas de esta madrugada de sábado con acumulación de 5 centímetros en 24 horas por encima de 1.100 metros.

Lo mismo ocurre con Segovia, en aviso amarillo en el Sistema Central hasta las 11:59 horas del 14 de febrero y con acumulación de nieve en 24 horas: 5 centímetros. Acumulados por encima de 1.100 metros.

Ávila también tiene activo el aviso amarillo por lluvias y vientos y también, por vientos en León, Palencia, Segovia y Zamora.