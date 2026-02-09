Estos son los trenes que circularán durante la huelga en Castilla y León: trayectos y horarios de servicios mínimos
Más de 330 trenes de alta velocidad y larga distancia han sido suprimidos entre Renfe, Iryo y Ouigo, mientras que los servicios mínimos establecidos por el Gobierno oscilan entre el 50% y 75% según el tipo de servicio.
La huelga ferroviaria que afecta a toda España desde este lunes paralizará parcialmente el servicio de trenes durante tres días consecutivos en Castilla y León: 9, 10 y 11 de febrero. Convocada por los sindicatos mayoritarios del sector, como Semaf, CC.OO. y UGT, junto a otras organizaciones, la protesta responde a la exigencia de mayores garantías de seguridad tras los graves accidentes mortales ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) a finales de enero, que dejaron decenas de víctimas.
A pesar de varias reuniones mantenidas con el Ministerio de Transportes y las empresas del sector, no se alcanzó un acuerdo que permitiera desconvocar el paro, lo que ha derivado en una fuerte reducción del tráfico ferroviario y numerosas cancelaciones.
El impacto en los usuarios ha sido significativo: más de 330 trenes de alta velocidad y larga distancia han sido suprimidos entre Renfe, Iryo y Ouigo, mientras que los servicios mínimos establecidos por el Gobierno oscilan entre el 50% y 75% según el tipo de servicio y la franja horaria (73% en alta velocidad y larga distancia, 75% en horas punta de Cercanías y Rodalíes, y 50% en el resto del día).
Esto ha generado retrasos generalizados, especialmente en Cercanías y Media Distancia, y ha obligado a miles de viajeros a modificar sus planes o buscar alternativas de transporte. Los sindicatos mantienen la huelga como medida de presión para lograr mejoras urgentes en protocolos de seguridad, contratación de personal y condiciones laborales en todo el sistema ferroviario.
Servicios mínimos en Castilla y León
Estos serán los trenes que circularán como servicios mínimos en Castilla y León durante las jornadas de huelga:
Lunes 9 de febrero- Media Distancia
- 8058 6:23 7:28 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8068 6:45 7:50 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8069 6:36 7:44 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8078 7:27 8:28 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8079 7:51 8:56 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8088 8:25 9:30 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8109 10:15 11:20 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8118 11:30 12:35 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8129 12:05 13:10 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8148 14:10 15:15 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8158 15:20 16:25 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8169 16:15 17:20 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8178 17:50 18:55 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8179 17:00 18:05 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran
- 8189 18:40 19:45 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8198 19:40 20:46 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8199 19:30 20:36 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8208 20:35 21:40 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8209 20:02 21:07 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8219 21:30 22:35 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8278 7:55 9:00 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8359 15:40 16:45 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran
- 8589 18:15 19:16 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran
- 12600 15:29 17:30 Ponferrada-León
- 17098 5:55 6:52 Ávila-El Escorial
- 12601 7:05 9:00 León-Ponferrada
- 17104 15:00 15:53 Ávila-El Escorial
- 17113 22:55 23:50 El Escorial-Ávila
- 17120 7:43 8:28 Segovia-Cercedilla
- 17121 6:48 7:32 Cercedilla-Segovia
- 17201 6:45 8:18 Ávila-Tres Hermanos
- 17301 7:26 10:12 Soria-Chamartín- Clara Campoamor
- 17306 19:02 23:10 Chamartín- Clara Campoamor-Soria
- 18002 16:26 20:58 Príncipe Pío-León
- 18004 18:23 23:06 Príncipe Pío-León
- 18101 9:52 13:43 Valladolid Camp.Gran.-Santander
- 18104 16:27 20:13 Santander-Valladolid Camp.Gran.
- 18106 6:40 11:26 León-Príncipe Pío
- 18110 15:42 20:41 León-Príncipe Pío
- 18306 14:00 16:19 Salamanca-Palencia
- 18308 13:25 15:46 Palencia-La Alamedilla
- 18314 16:08 17:16 Salamanca-Valladolid Camp.Gran.
- 18318 18:56 20:31 Valladolid Camp.Gran.-La Alamedilla-Príncipe Pío
- 18924 12:28 15:10 Salamanca-Príncipe Pío
- 18926 16:42 19:47 Salamanca-Príncipe Pío
- 18930 20:01 22:46 Salamanca-Príncipe Pío
- 18932 5:47 8:25 Salamanca-Príncipe Pío
- 18938 9:44 12:40 Salamanca-Príncipe Pío
Martes 10 de febrero- Media Distancia
- 8058 6:23 7:28 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8068 6:45 7:50 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8069 6:36 7:44 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8078 7:27 8:28 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8079 7:51 8:56 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8088 8:25 9:30 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8118 11:30 12:35 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8148 14:10 15:15 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8158 15:20 16:25 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8178 17:50 18:55 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8179 17:00 18:05 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8189 18:40 19:45 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8198 19:40 20:46 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8199 19:30 20:36 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8208 20:35 21:40 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8209 20:02 21:07 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8219 21:30 22:35 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8278 7:55 9:00 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8359 15:40 16:45 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8589 18:15 19:16 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 12600 15:29 17:30 Ponferrada-León
- 12601 7:05 9:00 León-Ponferrada
- 17098 5:55 6:52 Ávila-El Escorial
- 17104 15:00 15:53 Ávila-El Escorial
- 17113 22:55 23:50 El Escorial-Ávila
- 17120 7:43 8:28 Segovia-Cercedilla
- 17121 6:48 7:32 Cercedilla-Segovia
- 17201 6:45 8:18 Ávila-Tres Hermanos
- 17301 7:26 10:12 Soria-Chamartín- Clara Campoamor
- 17306 19:02 23:10 Chamartín- Clara Campoamor-Soria
- 18002 16:26 20:58 Príncipe Pío-León
- 18004 18:23 23:06 Príncipe Pío-León
- 18101 9:52 13:43 Valladolid Camp.Gran.-Santander
- 18104 16:27 20:13 Santander-Valladolid Camp.Gran.
- 18106 6:40 11:26 León-Príncipe Pío
- 18110 15:42 20:41 León-Príncipe Pío
- 18306 14:00 16:19 Salamanca-Palencia
- 18308 13:25 15:46 Palencia-La Alamedilla
- 18314 16:08 17:16 Salamanca-Valladolid Camp.Gran.
- 18318 18:56 20:31 Valladolid Camp.Gran.-La Alamedilla
- 18924 12:28 15:10 Salamanca-Príncipe Pío
- 18926 16:42 19:47 Salamanca-Príncipe Pío
- 18930 20:01 22:46 Salamanca-Príncipe Pío
- 18932 5:47 8:25 Salamanca-Príncipe Pío
- 18938 9:44 12:40 Salamanca-Príncipe Pío
- 18021 12:58 17:24 Miraflores-Miranda de Ebro
- 18029 14:44 18:53 Miranda de Ebro-Miraflores
- 18071 5:55 10:26 Miraflores-Miranda de Ebro
- 16025 21:00 22:04 Miranda de Ebro-Altsasu
- 12611 6:15 8:57 Ponferrada-Ourense
- 16033 18:24 18:55 Miranda de Ebro-Vitoria-Gasteiz
- 16038 21:13 21:43 Vitoria-Gasteiz-Miranda de Ebro
Miércoles 11 de febrero- Media Distancia
- 8058 6:23 7:28 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8068 6:45 7:50 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín-Clara Campoamor
- 8069 6:36 7:44 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8078 7:27 8:28 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8079 7:51 8:56 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran
- 8088 8:25 9:30 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8109 10:15 11:20 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran
- 8118 11:30 12:35 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8129 12:05 13:10 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8148 14:10 15:15 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8158 15:20 16:25 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8169 16:15 17:20 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8178 17:50 18:55 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8179 17:00 18:05 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8189 18:40 19:45 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran
- 8198 19:40 20:46 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8199 19:30 20:36 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8208 20:35 21:40 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8209 20:02 21:07 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8219 21:30 22:35 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8278 7:55 9:00 Valladolid Camp.Gran.-Chamartín- Clara Campoamor
- 8359 15:40 16:45 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran.
- 8589 18:15 19:16 Chamartín- Clara Campoamor-Valladolid Camp.Gran
- 12600 15:29 17:30 Ponferrada-León
- 12601 7:05 9:00 León-Ponferrada
- 17098 5:55 6:52 Ávila-El Escorial
- 17104 15:00 15:53 Ávila-El Escorial
- 17113 22:55 23:50 El Escorial-Ávila
- 17120 7:43 8:28 Segovia-Cercedilla
- 17121 6:48 7:32 Cercedilla-Segovia
- 17201 6:45 8:18 Ávila-Tres Hermanos
- 17301 7:26 10:12 Soria-Chamartín- Clara Campoamor
- 17306 19:02 23:10 Chamartín- Clara Campoamor-Soria
- 18002 16:26 20:58 Príncipe Pío-León
- 18004 18:23 23:06 Príncipe Pío-León
- 18101 9:52 13:43 Valladolid Camp.Gran.-Santander
- 18104 16:27 20:13 Santander-Valladolid Camp.Gran.
- 18106 6:40 11:26 León-Príncipe Pío
- 18110 15:42 20:41 León-Príncipe Pío
- 18306 14:00 16:19 Salamanca-Palencia
- 18308 13:25 15:46 Palencia-La Alamedilla
- 18314 16:08 17:16 Salamanca-Valladolid Camp.Gran.
- 18318 18:56 20:31 Valladolid Camp.Gran.-La Alamedilla
- 18924 12:28 15:10 Salamanca-Príncipe Pío
- 18926 16:42 19:47 Salamanca-Príncipe Pío
- 18930 20:01 22:46 Salamanca-Príncipe Pío
- 18932 5:47 8:25 Salamanca-Príncipe Pío
- 18938 9:44 12:40 Salamanca-Príncipe Pío
- 18021 12:58 17:24 Miraflores-Miranda de Ebro
- 18071 5:55 10:26 Miraflores-Miranda de Ebro
- 12611 6:15 8:57 Ponferrada-Ourense
- 16025 21:00 22:04 Miranda de Ebro-Altsasu
- 16033 18:24 18:55 Miranda de Ebro-Vitoria-Gasteiz
- 16038 21:13 21:43 Vitoria-Gasteiz-Miranda de Ebro
Trenes de alta velocidad
Lunes 9 de febrero
- 4088 6:22 10:31 Ponferrada-Chamartín- Clara Campoamor
- 4175 20:43 22:28 Miranda de Ebro-Intermodal Abando Ind.Prieto
- 4179 17:30 21:42 Chamartín- Clara Campoamor-Ponferrada
- 4868 6:25 8:05 Salamanca-Chamartín- Clara Campoamor
- 4899 8:50 10:31 Chamartín- Clara Campoamor-Salamanca
- 4909 21:11 22:51 Chamartín- Clara Campoamor-Salamanca
- 4958 15:25 17:06 Salamanca-Chamartín- Clara Campoamor
- 4969 15:50 17:31 Chamartín- Clara Campoamor-Salamanca
- 4988 18:44 20:24 Salamanca-Chamartín- Clara Campoamor
- 5092 6:43 11:30 León-Alacant-Terminal
- 5170 15:13 19:24 León-Valencia J.Sorolla
- 5178 15:50 19:34 Valladolid Camp.Gran.-Alacant-Terminal
- 5183 17:40 22:30 Alacant-Terminal-León
- 5200 17:51 22:24 León-Valencia J.Sorolla
- 5280 6:40 10:24 Burgos-Rosa Manzano-Valencia J.Sorolla
- 5763 6:26 11:04 Murcia del Carmen-Burgos-Rosa Manzano
- 5792 17:21 22:09 Burgos-Rosa Manzano-Murcia del Carmen
- 5817 10:32 15:18 Murcia del Carmen-Valladolid Camp.Gran
- 11630 12:28 16:02 Salamanca-Nanclares-langraiz
Martes 10 de febrero
- 632 14:45 18:06 Miranda de Ebro-Salamanca
- 4088 6:22 10:31 Ponferrada-Chamartín- Clara Campoamor
- 4175 20:43 22:28 Miranda de Ebro-Intermodal Abando Ind.Prieto
- 4179 17:30 21:42 Chamartín- Clara Campoamor-Ponferrada
- 4868 6:25 8:05 Salamanca-Chamartín- Clara Campoamor
- 4899 8:50 10:31 Chamartín- Clara Campoamor-Salamanca
- 4909 21:11 22:51 Chamartín- Clara Campoamor-Salamanca
- 4958 15:25 17:06 Salamanca-Chamartín- Clara Campoamor
- 4969 15:50 17:31 Chamartín- Clara Campoamor-Salamanca
- 4988 18:44 20:24 Salamanca-Chamartín- Clara Campoamor
- 5071 7:42 12:01 Valencia J.Sorolla-León
- 5092 6:43 11:30 León-Alacant-Terminal
- 5170 15:13 19:24 León-Valencia J.Sorolla
- 5178 15:50 19:34 Valladolid Camp.Gran.-Alacant-Terminal
- 5200 17:51 22:24 León-Valencia J.Sorolla
- 5280 6:40 10:24 Burgos-Rosa Manzano-Valencia J.Sorolla
- 5371 17:42 21:29 Valencia J.Sorolla-Burgos-Rosa Manzano
- 5763 6:26 11:04 Murcia del Carmen-Burgos-Rosa Manzano
- 5792 17:21 22:09 Burgos-Rosa Manzano-Murcia del Carmen
- 5817 10:32 15:18 Murcia del Carmen-Valladolid Camp.Gran.
- 10287 10:27 13:19 Miranda de Ebro-Irún
- 10566 16:17 19:05 Irún-Miranda de Ebro
- 11630 12:28 16:02 Salamanca-Nanclares-langraiz
Miércoles 11 de febrero
- 632 14:45 18:06 Miranda de Ebro-Salamanca
- 4088 6:22 10:31 Ponferrada-Chamartín- Clara Campoamor
- 4175 20:43 22:28 Miranda de Ebro-Intermodal Abando Ind.Prieto
- 4179 17:30 21:42 Chamartín- Clara Campoamor-Ponferrada
- 4868 6:25 8:05 Salamanca-Chamartín- Clara Campoamor
- 4899 8:50 10:31 Chamartín- Clara Campoamor-Salamanca
- 4909 21:11 22:51 Chamartín- Clara Campoamor-Salamanca
- 4958 15:25 17:06 Salamanca-Chamartín- Clara Campoamor
- 4969 15:50 17:31 Chamartín- Clara Campoamor-Salamanca
- 4988 18:44 20:24 Salamanca-Chamartín- Clara Campoamor
- 5092 6:43 11:30 León-Alacant-Terminal
- 5101 10:32 15:12 Valencia J.Sorolla-León
- 5170 15:13 19:24 León-Valencia J.Sorolla
- 5178 15:50 19:34 Valladolid Camp.Gran.-Alacant-Terminal
- 5183 17:40 22:30 Alacant-Terminal-León
- 5200 17:51 22:24 León-Valencia J.Sorolla
- 5280 6:40 10:24 Burgos-Rosa Manzano-Valencia J.Sorolla
- 5371 17:42 21:29 Valencia J.Sorolla-Burgos-Rosa Manzano
- 5763 6:26 11:04 Murcia del Carmen-Burgos-Rosa Manzano
- 5792 17:21 22:09 Burgos-Rosa Manzano-Murcia del Carmen
- 5817 10:32 15:18 Murcia del Carmen-Valladolid Camp.Gran
- 10287 10:27 13:19 Miranda de Ebro-Irún
- 11630 12:28 16:02 Salamanca-Nanclares-langraiz