La huelga de tren afectará a 5 millones de pasajeros desde el lunes: PP, Vox, ERC y Junts exigen la dimisión de Puente

El Gobierno fija servicios mínimos del 73% en Alta Velocidad y hasta un 75% en Cercanías en hora punta, aunque la falta de acuerdo con los sindicatos impidió desconvocar los paros.

El detonante de la huelga es la falta de seguridad en la red ferroviaria, mientras que el Ministerio ha cesado a altos cargos de Renfe y ADIF, pero mantiene a Puente en el cargo.

PP, Vox, ERC y Junts han exigido la dimisión del ministro Óscar Puente tras los recientes accidentes mortales en Adamuz y Gelida, que causaron 47 fallecidos, incluyendo dos maquinistas.

La huelga de trenes convocada por la mayoría de sindicatos afectará a 5 millones de pasajeros entre el 9 y el 11 de febrero, impactando a Cercanías, Media Distancia, Alta Velocidad y mercancías.

El ministro Óscar Puente no ha conseguido frenar la huelga de tren convocada por la gran mayoría de sindicatos. Así que desde este lunes 9 de febrero y hasta el 11 se sucederán tres días de paros consecutivos que afectarán a todo el sector.

Más de 1,7 millones de viajeros se verán afectados cada día de huelga en todas las líneas de Renfe, Iryo y Ouigo. Esa cifra, multiplicada por tres días que dura la huelga, eleva a 5 millones los usuarios que sufrirán cancelaciones, retrasos o menores frecuencias de trenes.

PP y Vox, pero también los socios del Gobierno Junts y ERC, han exigido la dimisión del ministro Óscar Puente, tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 47 personas, incluyendo dos maquinistas.

Estas muertes, y la falta de seguridad en el trazado, son también el detonante de la huelga de tren que se inicia este lunes.

A pesar de que el Gobierno niega que la falta de inversión en mantenimiento causara ambos accidentes mortales, Adif ha optado ahora por establecer restricciones temporales de velocidad en decenas de puntos de la red ferroviaria, tras desoír durante meses las quejas de los maquinistas.

El presidente Pedro Sánchez comparece el próximo miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados para hablar sobre las causas de ambos siniestros.

No obstante, para diluir la polémica, ha decidido incluir también en esta comparecencia sus explicaciones sobre los últimos foros internacionales en los que ha participado.

Mientras el ministro Óscar Puente se enroca y elude cualquier responsabilidad, su Ministerio sí ha decidido cesar al director operativo de Rodalies-Renfe, Josep Enric García Alemany, y al director general de Explotación y Mantenimiento de ADIF, en respuesta a la presión a los socios independentistas del Gobierno por el caos en Rodalies.

Tras las 47 muertes registradas, Óscar Puente sostuvo en su comparecencia del pasado 29 de enero ante el Senado que la red ferroviaria española está "cerca del riesgo cero" de accidentes.

Reconoció que la arrastra un déficit de inversión de 30.000 millones de euros, pero lo atribuyó al Gobierno de Mariano Rajoy.

A la espera de las conclusiones definitivas de la investigación que desarrolla la CIAF, Puente admitió que "la hipótesis más plausible" sobre el accidente de Adamuz apunta a "la rotura de un carril, bien vinculada a un defecto de soldadura o al propio carril".

Y volvió a especular sobre un posible "defecto" en la fabricación del raíl, aunque la CIAF ya centra su investigación en el estado de la soldadura que unía el tramo viejo, inaugurado en 1992, con el renovado en 2025.

El PP ha exigido la dimisión de Óscar Puente por "mentir".

Desde el primer momento, el ministro aseguró que el accidente de Adamuz no pudo deberse a la falta de mantenimiento en la red porque, aseguró, Adif ha ejecutado desde 2021 una "renovación completa" de la vía de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, con un coste de 780 millones de euros.

En realidad, este proyecto sólo incluyó la sustitución de 110 desvíos o cambios de aguja (que permite pasar al tren de una vía a otra), así como el acondicionamiento de puentes y túneles, y la instalación de nuevos sistemas de "señalización y protección de trenes, detectores de caída de objetos o telecomunicaciones fijas" en determinados puntos.

En contra de lo que sugirió el ministro, en el trazado entre Madrid y Sevilla conviven tramos de raíl que tienen más de 33 años de antigüedad, procedentes del proyecto original inaugurado en 1992, con los nuevos instalados en 2035.

El accidente de Adamuz se produjo, precisamente, en la junta entre uno de los tramos nuevos de raíl y otro antiguo.

La gran mayoría de los pasajeros afectados por la huelga que se inicia este lunes son los que cogen un tren de Cercanías para ir a trabajar o estudiar.

Se trata de un servicio que a diario usan 1,1 millones de viajeros a través de 3.500 circulaciones, según datos de la Secretaría de Estado de Transportes. A esto hay que sumar los cerca de 400.000 que se mueven diariamente en Rodalies (Cataluña).

En Media Distancia, se calcula que casi 70.000 viajeros se verán afectados al día. En total, 683 servicios no serán prestados.

En alta velocidad, Renfe, Iryo y Ouigo ya han cancelado hasta 350 trenes. Sólo en Renfe se calcula que al día usan el AVE 124.000 viajeros. En el caso de Ouigo la afectación asciende a 45.000 personas.

En Mercancías, cerca de 274 circulaciones se verán afectadas de forma diaria. Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail son las empresas que se verán afectadas.

Servicios mínimos

Para la huelga del 9, 10 y 11 de febrero, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado en el 73% los servicios mínimos de trenes de alta velocidad.

En cuanto a los trenes de Cercanías, se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias, siendo del 75% en horario punta y del 50% el resto del día.

Estos límites se refieren a todo el ámbito nacional, salvo para Cataluña y País Vasco, que las determinan sus respectivos gobiernos. En el caso de Cataluña, serán del 66% en trenes de cercanías y regionales en hora punta y del 33% en hora valle. En el País Vasco aún no se han decretado.

En los trenes de Mercancías los servicios mínimos serán del 21%, mientras que en Media Distancia serán del 65%, según la resolución de la Secretaría de Estado de este Departamento.

Sin acuerdo

Cabe recordar que los paros fueron anunciados inicialmente por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) para exigir medidas de seguridad ferroviaria.

Después, se sumaron el resto de colectivos del sector como CCOO, UGT, SF o CGT.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la tercera reunión mantenida con los sindicatos ferroviarios para intentar desconvocar la huelga del 9, 10 y 11 de febrero.

Óscar Puente trató de llegar a acuerdos con los tres principales sindicatos (CCOO, UGT y Semaf) para frenar la huelga. Se reunieron en varias ocasiones, pero no consiguió desconvocar los paros.

¿Por qué? Porque no se llegaron a concretar medidas ni en materia presupuestaria ni en seguridad.

Transportes ofreció aumentar la plantilla de Adif dedicada al mantenimiento, pero necesitaba para ello el visto bueno de Hacienda. Nada de esto se plasmó en una realidad.