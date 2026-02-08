El líder de Podemos en CyL carga contra la gira de Rufián: "A pocas semanas de las elecciones es una falta de consideración"

El candidato a la Junta de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, durante una rueda de prensa. Rubén Cacho ICAL

El líder y candidato a la Junta de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha cargado duramente contra el actual portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, después de que se haya conocido que este 18 de febrero iniciará una gira con líderes de partidos a la izquierda del PSOE con el objetivo de emprender una nueva alianza.

De esta manera, a través de su cuenta personal de X (antes Twitter), ha criticado el movimiento del político catalán, a quien ha acusado de una "falta de consideración hacia la izquierda" por haberlo filtrado "el día antes de las elecciones de Aragón y a pocas semanas de las de Castilla y León".

Llamas ha acusado a Rufián de anunciar la gira "desde un pretendido estrellato progresista" y ha insistido en la "falta de consideración" hacia los partidos de izquierda que "luchan en territorios muy difíciles".

Anunciar una gira desde un pretendido estrellato progresista el día antes de las elecciones de Aragón y a pocas semanas de las de CyL es una falta de consideración hacia la izquierda que lucha en territorios muy difíciles. Dispuesto a debatir con todo el mundo, pero con Respeto. — Miguel Ángel Llamas (@LlamasMAngel) February 8, 2026

Ahora bien, se ha mostrado "dispuesto a debatir con todo el mundo", incluso con el propio Gabriel Rufián, pero siempre "con respeto", considerando de esta forma que el mediático político independentista no ha actuado de la mejor manera posible.