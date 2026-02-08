Castilla y León amanece con tres ríos en nivel rojo y 11 en naranja: la emergencia está activa en todas las provincias

Castilla y León ha amanecido este domingo, 8 de febrero, con la emergencia por riesgo de inundaciones activa en todas las provincias, con especial incidencia en Zamora donde el nivel de la alerta continúa en situación 2. Los ríos por su parte presentan una estabilización y mejoría, pero tres están en nivel rojo y 11 en naranja.

La Junta de Castilla y León activó el plan territorial por riesgo de inundaciones (Inuncyl) en las nueve provincias de la Comunidad este pasado sábado, después de que las previsiones y la situación empeorase a nivel general. Además, los esfuerzos se han centrado especialmente en la provincia de Zamora, donde el riesgo es potencialmente más alto.

Según la información hidrológica y meteorológica de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a las 10:00 horas, en nivel rojo se encuentra el río Huebra en Puente (Resbala), donde la tendencia es alcista.

También en rojo está el río Duero en Navapalos (Soria), donde transporta actualmente un caudal de 240 metros cúbicos por segundo, aunque la tendencia parece haberse estabilizado.

Por último, el río Guareña entre las localidades de Toro y Guareña (Zamora) está en rojo con un caudal de 28,48 metros cúbicos por segundo y una tendencia alcista.

Entre los caudales en nivel naranja destacan el Órbigo en Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora), con caudales entre 290 y 300 m3/s, respectivamente, el Duero en San Miguel del Pino (Valladolid), con 1.039,87 m3/s.

Precisamente, el río Duero presenta varios avisos naranjas en distintos tramos de provincias. En naranja también está en Aranda de Duero y Vadocondes, en Burgos. Este último fue uno de los puntos que motivaron la declaración del Inuncyl a última hora del viernes en la provincia burgalesa.

El río Duero también se encuentra en alerta naranja en Gormaz (Soria), en Herrera de Duero y Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y en Toro-Duero (Zamora).

Con motivo de esta situación, la Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Protección Civil, ha emitido varios avisos durante todo el fin de semana y ha solicitado a la ciudadanía que tome la "máxima precaución" posible, además de hacer un llamamiento para seguir las instrucciones que dictaminen las autoridades y los servicios de emergencia.