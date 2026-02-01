Aemet advierte: aviso amarillo por deshielos, lluvias y nieve en varias zonas de Castilla y León

Las intensas lluvias caídas han provocado el corte de varias carreteras en Ciudad Rodrigo (Salamanca), debido al desbordamiento de agua en la calzada. Vicente ICAL

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activo durante toda la jornada de hoy y mañana un aviso amarillo por deshielos, lluvias y nevadas en distintos puntos de Castilla y León.

Las zonas afectadas son la Cordillera Cantábrica en la provincia de León, la comarca de Sanabria en Zamora, el Sistema Central en Ávila, Salamanca y Segovia, así como el sur de la provincia salmantina.

Según la previsión de la Aemet, existe riesgo por deshielos tanto en la Cordillera Cantábrica como en todo el Sistema Central y en la comarca zamorana de Sanabria.

Además, se esperan precipitaciones de lluvia con acumulaciones de hasta 12 milímetros en un periodo de doce horas en Sanabria, el Sistema Central de Ávila y Salamanca y en el sur de la provincia charra.

En cuanto a las nevadas, el organismo estatal advierte de nieve a partir de los 1.200 metros de altitud, con acumulaciones que podrían alcanzar los cinco centímetros. En el caso de Sanabria, la cota de nieve podría descender hasta los 1.000 metros.

Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene activo un aviso de nivel rojo por la crecida del río Huebra a su paso por la localidad salmantina de Puente Resbala, si bien la tendencia actual es descendente.

Asimismo, el organismo de cuenca tiene activado un aviso de nivel amarillo en el río Órbigo, en la provincia de Zamora, a la altura de la localidad de Santa Cristina de la Polvorosa, según recoge la agencia Ical.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en las zonas afectadas, especialmente en áreas próximas a cauces fluviales y en desplazamientos por carreteras de montaña.