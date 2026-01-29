Estos son los 42 establecimientos de Castilla y León que quieren hacer la mejor hamburguesa de España

Imagen de la hamburguesa que presenta el Bundi al campeonato. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

¿Puede encontrarse en Castilla y León la mejor hamburguesa de España? Del 29 de enero al 1 de marzo, un total de 430 establecimientos de toda España competirán en la sexta edición de Best Burger Spain, el campeonato que busca coronar la Mejor Hamburguesa de España 2026.

En esta edición, 42 hamburgueserías de Castilla y León se suman al reto con propuestas originales que competirán tanto por el título autonómico como por el reconocimiento nacional. Durante algo más de un mes, los establecimientos participantes pondrán a prueba su creatividad, técnica y sabor para conquistar al público y al jurado del campeonato.

Los auténticos protagonistas volverán a ser los consumidores. Del 29 de enero al 1 de marzo, los amantes de las hamburguesas podrán degustar las 430 creaciones participantes y valorarlas según distintos criterios: calidad del pan, de la carne, combinación de ingredientes y sabor global de la propuesta.

Como incentivo, quienes participen con su votación entrarán en el sorteo de un Apple Watch, siempre que además sigan las redes sociales oficiales del campeonato en Facebook e Instagram (@campeonatodehamburguesas).

Junto al jurado popular, un equipo de inspectores especializados y profesionales vinculados al mundo de la gastronomía recorrerá España visitando a todos los participantes para probar las hamburguesas y emitir su valoración.

De la suma de las puntuaciones del público y de los inspectores saldrán los finalistas, que se enfrentarán en una cata ciega el 10 de marzo en Madrid, ante un jurado profesional. Tras la deliberación, tendrá lugar la entrega de premios, que se celebrará en El Puerto de El Escondite.

Participantes de Castilla y León:

Bar Almanzor. El Raso (Candeleda), Ávila (Castilla y León)

Berty's Burger Salamanca | Berty's Burger Valladolid. Salamanca, Salamanca | Valladolid, Valladolid (Castilla y León)

Bite. Burgos. Burgos (Castilla y León)

Bohemia. La Bañeza, León (Castilla y León)

Brindis Burger. Valladolid, Valladolid (Castilla y León)

Brook. Arroyo de la encomienda, Valladolid (Castilla y León)

Buenas Burgers. León, León (Castilla y León)

Bundi. Valladolid, Valladolid (Castilla y León)

Burguer teatro canalla. La Bañeza, León (Castilla y León)

Can D'Vera. Candeleda, Ávila (Castilla y León)

Casa Cebreros. Cebreros, Ávila (Castilla y León)

Charlie Comedy Burger Factory. Salamanca, Castilla y León (Castilla y León)

Duality Leon. León, Castilla y León (Castilla y León)

El Recreo Burger. Palencia, Palencia (Castilla y León)

Elemental Burger. Benavente, Zamora (Castilla y León)

Gastrobar continental. Miranda de Ebro, Burgos (Castilla y León)

Goji. León, León (Castilla y León)

Gula Burger. León, León (Castilla y León)

JR Burger. Palencia, Palencia (Castilla y León)

La Boca Agua | La Boca Agua Río Shopping. Valladolid, Valladolid | Arroyo de la Encomienda, Valladolid (Castilla y León)

La BurQueseria. Salamanca, Salamanca (Castilla y León)

La cata gastrobar. Alba de Tormes, Salamanca (Castilla y León)

LA PEPITA BURGER BAR Salamanca. Salamanca, Salamanca (Castilla y León)

La Rima Fast-Food Gourmet. Burgos, Burgos. (Castilla y León)

Nache's Ávila | Nache's Segovia | Nache's Valladolid. Ávila, Ávila | Segovia, Segovia | Valladolid, Valladolid (Castilla y León)

Nache's Smash. Ávila, Ávila (Castilla y León)

Obsess. León, León (Castilla y León)

Pony's Burguer. Villarcayo, Burgos (Castilla y León)

Restaurante bar terraza Perotas. Arévalo, Ávila (Castilla y León)

Restaurante el comienzo. Ávila, Ávila (Castilla y León)

Sekreto Burger. Palencia, Palencia (Castilla y León)

Selva Gastro Cervecería. Ávila, Ávila (Castilla y León)

SurCarde Fusión. Ávila, Ávila (Castilla y León)

The Carnivan Superbar. León, León (Castilla y León)

THE PIT RIBS & WINGS. León, León (Castilla y León)

The Vanity Burger. Segovia, Segovia (Castilla y León)

Torito. León, León (Castilla y León)

Vayco. Valladolid, Valladolid (Castilla y León)