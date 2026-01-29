Cuatro avisos hidrológicos activos en ríos de Castilla y León: uno de ellos está en alerta roja

Hasta un total de cuatro avisos hidrológicos están activos en Castilla y León, cuatro de ellos en nivel amarillo y uno en nivel rojo, ante lo que la Confederación Hidrográfica del Duero pide “mucha precaución” en la mañana de este jueves, 29 de enero.

En nivel rojo, a la 08:41 horas de esta mañana está el río Huebra, con un nivel de 6,92, en la provincia de Salamanca, en concreto en Puente Resbala.

En lo que se refiere a los avisos amarillos, hay uno en el río Cea, a su paso por Sahagún, a las 8:38 horas, otro, también en el Huebra, a su paso por la localidad salmantina de Saucelle-Huebra a las 08:41 horas.

Por último, también está en nivel amarillo el río Pisuerga a su paso por Cordovilla en la provincia de Palencia.