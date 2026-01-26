Los ‘vigilantes del agua’ que protegen el futuro del planeta nacen en las aulas de Castilla y León

Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra cada 26 de enero, Veolia, líder en transformación ecológica y gestora del ciclo integral del agua en más de 60 municipios de Castilla y León, ha reafirmado su compromiso con la concienciación y la formación ambiental como pilares clave para avanzar hacia un futuro sostenible.

La compañía desarrolla desde hace más de una década programas educativos en la comunidad con el objetivo de sensibilizar a la sociedad, especialmente a los más jóvenes, sobre la importancia de la gestión sostenible del agua y la protección del medio ambiente.

Una labor que parte de la convicción de que la transformación ecológica solo es posible cuando la ciudadanía comprende y valora la necesidad de preservar los recursos naturales.

Uno de los principales ejemplos de esta apuesta es Aqualogía, un programa educativo que este curso escolar celebra su undécima edición. Gracias a esta iniciativa, más de 24.000 alumnos de Educación Primaria de Castilla y León han podido conocer el ciclo urbano del agua y reflexionar sobre el uso responsable de los recursos naturales.

Durante el curso 2025-2026, Aqualogía recorre aulas de municipios como Zamora, Benavente, Ponferrada, Palencia, Arroyo de la Encomienda o Simancas, ofreciendo talleres basados en juegos interactivos, experimentos y retos que ponen en valor la importancia del agua.

La directora de Sostenibilidad de Veolia, Laura de Vega, ha destacado que la vocación de Aqualogía es la de ser “un programa vivo que ayude a sensibilizar a los jóvenes sobre los grandes desafíos actuales, como el cambio climático y su impacto en el agua, y los haga partícipes de la solución, nombrándolos Vigilantes del Agua”.

El programa incluye, además, contenidos específicos, visitas a instalaciones y experimentos vinculados a estos retos ambientales.

Programa Aquae STEM

Junto a Aqualogía, Veolia impulsa también en Castilla y León el programa Aquae STEM, desarrollado junto a la Fundación Aquae.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las alumnas de Primaria, promoviendo valores como la innovación y la creatividad para que las niñas de hoy puedan convertirse en las científicas del mañana.

Aquae STEM incorpora actividades educativas basadas en la resolución de retos, así como debates y dinámicas en torno al medio ambiente, el agua y el desarrollo sostenible. Además, el programa implica no solo a las escolares, sino también al profesorado y a las familias, y ofrece encuentros virtuales con mujeres referentes en disciplinas STEM.

Según ha subrayado Laura de Vega, “los futuros profesionales STEM serán los líderes que abordarán los retos ambientales desde la innovación, la tecnología y la sostenibilidad, y a ello contribuye este programa”.

Con todas estas iniciativas, Veolia persigue en Castilla y León “compartir conocimientos e inspirar a las nuevas generaciones para que se conviertan en agentes activos de la transformación ecológica”, fomentando hábitos sostenibles que contribuyan a la protección del planeta y al bienestar del entorno más cercano.