La nieve afecta de lleno a 22 carreteras de Castilla y León: tres son intransitables y en 9 es obligatorio el uso de cadenas

Las nevadas de estos días están como consecuencia del tren de borrascas que está afectando a Castilla y León y a España en su conjunto está dejando importantes consecuencias en la movilidad. Tanto es así, que este lunes se han visto afectadas hasta 86 carreteras a nivel nacional.

En la Comunidad, son hasta tres las carreteras que han sido cerradas por estar intransitables y hay varias con limitaciones, obligatoriedad de uso de cadenas o se puede circular con precaución, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus canales oficiales de comunicación.

Cerradas al tráfico y en nivel negro se encuentran la DSA-191 en Candelario y la SA-203 en Peña de Francia, ambas en Salamanca, y la ZA-103 en San Martín de Castañeda, en Zamora.

📢❄️Por nieve, 86 vías afectadas, siendo de la red viaria principal:



🟢Transitable con precaución:



📍En León y Asturias y la AP-66, en el entorno de Lena.

📍En Segovia y Ávila la AP-6, entre San Rafael y Sanchidrián; y la AP-51, entre VIllacastín y Aldeavieja. pic.twitter.com/fp16XRDYax — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 26, 2026

Respecto a las carreteras principales, hay dos en nivel verde, que quiere decir que son transitables pero con precaución. Es el caso de la AP-66 en León, la AP-6 entre San Rafael y Sanchidrián, entre Segovia y Ávila, y la AP-51, entre Villacastín y Aldeavieja, ambas en las últimas provincias referenciadas.

En León, también hay varias vías en nivel rojo, lo que implica el uso obligatorio de cadenas. Es el caso de la LE-126 en La Baña; la LE-142 en Santa Marina de Somozas; la LE-233 en Besanda; la LE-234 en Prioro; la LE-321 en Redipuertas; la LE-331 en Puebla de Lillo; y la LE-333 en Cofiñal.

En rojo también están la BU-571 en Río de la Sía y la BU-820 en Ibeas de Juarros, en Burgos. Por último, la SO-830, en Vinuesa, está en nivel amarillo, por lo que está prohibido el acceso a camiones. A mayores de esto, hay otras seis vías, afectando la nieve a un total de 22 carreteras en Castilla y León, que están en nivel verde, por lo que hay que tener precaución.