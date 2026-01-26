La Junta decreta la alerta por lluvias, vientos y nevadas en todas las provincias de Castilla y León

Imagen de archivo de un día de lluvia en Valladolid Miriam Chacón / Ical

El carrusel de borrascas iniciado con Joseph ha llevado a que la Junta de Castilla y León haya avisado de que ha ampliado la alerta vigente por la previsión de fenómenos meteorológicos adversos relacionados con las lluvias, vientos y nuevas nevadas a todas las provincias de la Comunidad.

La alerta se ha activado desde las 10:00 horas de este lunes, 26 de enero, y permanecerá activa en función de la evolución de la situación meteorológica los próximos días.

Este fenómeno está previsto que afecte durante toda la semana. Se espera que haya precipitaciones intensas con acumulaciones importantes de hasta 80 mm en 12 horas. Si se habla de cifras hasta el sábado, Meteored, por ejemplo, ha avisado de más de 100 l/m² e incluso más de 200 l/m² en algunas zonas.

En concreto, a la Junta le preocupa especialmente la comarca de Zamora y el sur de las provincias de Salamanca y Ávila, ya que está previsto que las lluvias permanezcan durante toda la semana.

Será la madrugada del martes al miércoles el punto de mayores acumulados. Además, señalan que los vientos registrados desde este lunes pueden tener intensidades superiores a los 90 km/h en el oeste, afectando mañana en parte a toda Castilla y León.

A partir del miércoles la cota de nieve volverá a descender sin que se descarten que vuelvan a darse precipitaciones en forma de nieve en algunas capitales y zonas urbanas.

Desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias se han elaborado una serie de pautas de autoprotección para estos días con el objetivo de minimizar los efectos de los fenómenos meteorológicos.

De esta manera, se recomienda revisar periódicamente el tejado y bajadas de agua, eliminando acumulación de escombros, tierras u hojas, entre otros, que puedan obstaculizar el paso del agua al alcantarillado o cuneta más próxima a la vivienda.

También aconsejan cerciorarse de que la vivienda no esté en un cauce seco por el que pueda ir una riada, alejarse de las orillas y cauces de ríos y barrancos, torrentes y sus puentes.

Añaden que se revisen los anclajes de los elementos fijados en el exterior del edificio, como antenas, macetas, carteles, persianas, toldos y cornisas, entre otros. Piden permanecer lejos de las ventanas con cristales que pueden estallar por la presión del viento exterior.

En caso de estar conduciendo y se vean sorprendidos por el viento, recomiendan extremar las precauciones asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad. Señalan que lo mejor es buscar refugio fuera del coche, incluso si es necesario meterse debajo de él.

En caso de salir al exterior, aconsejan llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso. Además, es preciso evitar ropa ajustada y se recomienda proteger rostro, manos y cabeza.

Señalan que no es recomendable realizar ejercicios físicos excesivos ya que el frío no es bueno para el corazón y piden tomar precauciones para evitar el envenenamiento producido por estufas, braseros, gas o carbón en lugares cerrados sin renovación de aire.

En caso de viajar, aconsejan no hacerlo solo y llevar puesta la radio, tener cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías.