Confirmado por Meteored: Joseph puede dejar lluvias de más de 200 l/m² en Castilla y León y riesgo de inundaciones

Mapa de las previsiones de las lluvias de Meteored para esta semana. Meteored

Las últimas semanas no están siendo sencillas a nivel meteorológico. Desde hace días las nevadas han sido noticia en prácticamente toda Castilla y León y tras el paso de Ingrid, ahora la borrasca Joseph amenaza con dejar importantes lluvias de más de 200 l/m² que pueden comprender riesgos de inundaciones.

Así lo ha confirmado el pronóstico de Meteored, que advierte de que en este final de enero el paraguas va a ser un imprescindible en la mano en todo el país. Todo esto viene provocado por el bloqueo entre Groenlandia y Escandinavia que obliga al chorro polar a circular por latitudes más bajas de lo habitual.

Ya este lunes un primer frente está dejando precipitaciones en varias zonas de Castilla y León. Por el momento, los avisos más importantes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) están centrados en Galicia, pero en Meteored no descartan que ya hoy puedan activarse en áreas del Sistema Central o en el entorno de Sanabria, en Zamora.

Está previsto que la semana entera esté marcada por la irrupción de un sistema frontal tras otros, esperando incluso que en algunas zonas de España se registren lluvias prácticamente todos los días.

Hasta el sábado, Meteored espera que pueda haber acumulaciones de más de 200 l/m² en el sur de Ávila, incluso avisan de que algún sector localizado puede superar los 250 l/m². En las comarcas occidentales de León y Zamora la previsión es que las precipitaciones registren acumulados de entre 100 y 150 l/m².

En el sector de la Ibérica entre Burgos, Soria y La Rioja, así como la montaña palentina es probable que se sumen más de 100 l/m² hasta el viernes, según Meteored.

Al mismo tiempo, el modelo europeo también contempla una bajada, de nuevo, de la cota de nieve hasta los 600-800 metros, con acumulados de más de medio metro en el entorno de Sanabria.