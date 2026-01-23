A la cárcel tres personas por tráfico de drogas en Valladolid y Palencia en la Operación Serratura

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la segunda fase de la Operación Serratura, ha investigado a una mujer y dos hombres, de 23, 39 y 46 años, todos de nacionalidad española, como supuestos autores de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal.

A principios de la semana pasada se llevaron a cabo, en Palencia y Valladolid, cuatro detenciones y tres registros en viviendas, en las que se localizaron 513 gramos de cocaína, 90 gramos de hachís y 270 de marihuana y 160.000 €.

Actuaciones posteriores de los guardias civiles encargados de esta operación, permitieron localizar e investigar a tres nuevos componentes de una organización criminal que traficaba con sustancias estupefacientes en las provincias de Palencia y Valladolid, habiendo ingresando tres de los siete en prisión.

En total serían siete las personas detenidas o investigadas, de ellas tres han ingresado ya en prisión.