Los partidos de Castilla y León recibirán 10.205 euros por cada escaño obtenido en las elecciones del 15 de marzo

La Consejería de Economía y Hacienda ha aprobado las cantidades de los gastos correspondientes a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). De este modo, los partidos políticos recibirán 10.205,62 euros por cada escaño obtenido y 0,40 euros por cada voto conseguido por cada candidatura que hubiera obtenido, al menos, un escaño.

A estas percepciones se suman 0,19 euros por elector, por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido representación parlamentaria, y 0,38 euros para determinar el límite al que se refiere el artículo 47.1 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, de los gastos electorales de cada partido, federación, coalición o agrupación participante en las elecciones.

Estos se multiplicarán por el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de las circunscripciones donde aquéllos presenten sus candidaturas.

El Título VI de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León establece el sistema de financiación de los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores por su concurrencia a las elecciones autonómicas.

En su artículo 45 prevé la concesión de subvenciones por cada escaño y por cada voto conseguido, de acuerdo con las reglas que se establecen, así como por los gastos ocasionados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, y en su artículo 47 establece el límite de estos gastos por cada partido, federación, coalición o agrupación participante