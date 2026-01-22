La nieve complica el tráfico y afecta a las carreteras de seis provincias de Castilla y León: una de ellas está cerrada

La nieve afecta, en la tarde de este jueves, 22 de enero, a las carreteras de Castilla y León en las provincias de León, Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Zamora, como ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), en el parte emitido a las 20:10 horas de la noche.

En la provincia de León se ha activado el nivel rojo en la LE-333 entre los kilómetros 14 y 7, en ambos sentidos con uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno y restricción temporal de velocidad a 30 kilómetros hora para autobuses y vehículos pesados, igual que en la LE-331 entre los kilómetros 26.8 y 41.6.

También en León están en nivel rojo la LE-126 entre los kilómetros 66 y 64, la LE-142 del kilómetro 19 al 23, la LE-233 del 0 al 8, la LE-234 del kilómetro 29 al 15, la LE-321, del 40 al 45,74 y la LE-333 del 14.3 al 7.

En la provincia de Ávila está en nivel amarillo, con restricción temporal de velocidad a 60 kilómetros hora y restringido a pesados la AV-932, en el Puerto de Montaña entre el kilómetro 8 y el 26.

En nivel rojo, en la provincia abulense, están la N-110 entre los kilómetros 349 y 352, la N-502, entre el kilómetro 21.2 y el 46.84 y la N-502 entre el 46 y el 62.3.

En la provincia de Burgos está en nivel rojo la BU-571 entre los kilómetros 7.26 y 5.

En lo que tiene que ver con la provincia de Palencia, está en nivel verde, con prohibición de adelantar a vehículos pesados, la CL-627 en el Puerto de Montaña, entre el kilómetro 23 y 29.

En Zamora, también en nivel verde, nos encontramos la A-52, entre el kilómetro 95 y el 111.3.

Mientras que en Salamanca está cerrada y en nivel negro la DSA-191, en ambos sentidos, entre el kilómetro 8 y el 10.6 y en nivel rojo la DSA-191 entre los kilómetros 0 y 8 y la SA-203, entre el 8 y el 12.