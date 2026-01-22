La nieve complica el tráfico y afecta a las carreteras de seis provincias de Castilla y León: una de ellas está cerrada
Las nevadas están haciendo ya acto de presencia en la Comunidad y este viernes se espera lo peor.
Más información: La llegada de la borrasca Ingrid, con una masa de aire de origen marítimo polar, activa la alerta en toda CyL por nevadas
La nieve afecta, en la tarde de este jueves, 22 de enero, a las carreteras de Castilla y León en las provincias de León, Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Zamora, como ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), en el parte emitido a las 20:10 horas de la noche.
En la provincia de León se ha activado el nivel rojo en la LE-333 entre los kilómetros 14 y 7, en ambos sentidos con uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno y restricción temporal de velocidad a 30 kilómetros hora para autobuses y vehículos pesados, igual que en la LE-331 entre los kilómetros 26.8 y 41.6.
También en León están en nivel rojo la LE-126 entre los kilómetros 66 y 64, la LE-142 del kilómetro 19 al 23, la LE-233 del 0 al 8, la LE-234 del kilómetro 29 al 15, la LE-321, del 40 al 45,74 y la LE-333 del 14.3 al 7.
En la provincia de Ávila está en nivel amarillo, con restricción temporal de velocidad a 60 kilómetros hora y restringido a pesados la AV-932, en el Puerto de Montaña entre el kilómetro 8 y el 26.
En nivel rojo, en la provincia abulense, están la N-110 entre los kilómetros 349 y 352, la N-502, entre el kilómetro 21.2 y el 46.84 y la N-502 entre el 46 y el 62.3.
En la provincia de Burgos está en nivel rojo la BU-571 entre los kilómetros 7.26 y 5.
En lo que tiene que ver con la provincia de Palencia, está en nivel verde, con prohibición de adelantar a vehículos pesados, la CL-627 en el Puerto de Montaña, entre el kilómetro 23 y 29.
En Zamora, también en nivel verde, nos encontramos la A-52, entre el kilómetro 95 y el 111.3.
Mientras que en Salamanca está cerrada y en nivel negro la DSA-191, en ambos sentidos, entre el kilómetro 8 y el 10.6 y en nivel rojo la DSA-191 entre los kilómetros 0 y 8 y la SA-203, entre el 8 y el 12.