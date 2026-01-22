El largo adiós de Juan Vicente Herrera: se jubila del Consultivo y pone punto final a más de 30 años de carrera política

El expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera (2001-2019) ha culminado su largo adiós de la vida política, iniciado cuando dejó de ser jefe del Ejecutivo autonómico hace casi siete años. La Presidencia de las Cortes de Castilla y León ha declarado este jueves el cese de Herrera como consejero nato del Consejo Consultivo de Castilla y León, un puesto al que accedió tras abandonar la presidencia de la Junta, en julio de 2019, cuando fue sucedido en el cargo por el actual presidente, el también popular Alfonso Fernández Mañueco.

En virtud de lo establecido por el párrafo primero del artículo 12.2 de la Ley 1/2002, de 9 de abril, del Consejo Consultivo de Castilla y León se ha formalizado dicho cese por la finalización ex lege de su mandato conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 7.4 de la citada Ley 1/2002, de 9 de abril y se le han agradecido los servicios prestados, según recoge el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Juan Vicente Herrera asumió la presidencia de la Junta de Castilla y León en marzo de 2001, en un momento de transición tras la marcha de su predecesor, el también popular Juan José Lucas (1991-2001) al Gobierno central de José María Aznar como ministro de la Presidencia. Procurador del PP por Burgos desde las elecciones de 1995, Herrera había ostentado desde ese año hasta su acceso a la Presidencia la Portavocía del Grupo Popular en las Cortes autonómicas.

Durante casi dos décadas al frente del Ejecutivo autonómico, hasta su salida en julio de 2019, Herrera se convirtió en la figura más longeva de la democracia en la Comunidad. Su estilo sereno y dialogante, forjado en el consenso y el pacto social, marcó una etapa de estabilidad política en una comunidad de enormes retos geográficos y demográficos. Bajo su mandato, Castilla y León consolidó su identidad como territorio cohesionado, apostando por políticas centradas en las personas y en el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

El Diálogo Social

Uno de los pilares más destacados de su gestión fue la prioridad otorgada a las políticas sociales. Herrera impulsó un modelo de diálogo permanente con sindicatos y empresarios, que se tradujo en acuerdos pioneros para proteger el empleo y fortalecer el estado del bienestar. La sanidad, la educación y los servicios sociales recibieron inversiones históricas, con presupuestos récord que alcanzaron los 10.859 millones de euros en 2018.

Un diálogo que ha sido recordado y elogiado tanto por los sindicatos como por la patronal durante los años posteriores a su marcha, especialmente durante la convulsa etapa de Mariano Veganzones, de Vox, al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta.

Durante el mandato de Herrera, además, se avanzó en la modernización de infraestructuras y en la mejora de la calidad de vida, especialmente en el medio rural, donde se buscó combatir la despoblación con medidas de apoyo a la familia, la juventud y la fijación poblacional. La economía y el desarrollo territorial también ocuparon un lugar central en su agenda.

La mancha de la trama eólica

El mandato de Herrera quedó empañado por la conocida como trama eólica, el mayor caso de corrupción conocido en Castilla y León, relacionado con la adjudicación irregular de autorizaciones para la construcción de parques eólicos entre 2004 y 2011, en la que se encuentran investigados excargos de la Junta durante su periodo al frente del Gobierno autonómico. Según la Fiscalía Anticorrupción, altos cargos de la Junta, liderados por el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, condicionaban la aprobación de proyectos a la inclusión obligatoria de socios locales de confianza en el accionariado de las empresas promotoras. Este sistema de presiones y extorsiones habría generado más de 75 millones de euros en mordidas ilícitas, afectando a cerca de un centenar de parques eólicos, en un contexto de boom de las renovables impulsado por incentivos fiscales. El juicio, iniciado en septiembre de 2025 en la Audiencia Provincial de Valladolid y concluido esta misma semana, ha sentado en el banquillo a 11 personas, entre ex altos cargos y empresarios, por delitos como cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y tráfico de influencias.

El autonomismo "útil"

Durante el mandato de Herrera también se impulsaron la industria, la agroalimentación y las energías renovables, logrando que Castilla y León se posicionara como referente en sectores estratégicos. Herrera defendió un autonomismo moderado, "útil" y leal al Estado, participando activamente en foros como la Conferencia de Presidentes y reclamando siempre un modelo de financiación justo que garantizara la sostenibilidad de los servicios públicos en una comunidad extensa y envejecida.

En julio de 2019, Herrera dejó la Presidencia de la Junta, cerrando una etapa de 18 años de gestión marcada por la estabilidad y el compromiso social y dejando una Castilla y León más cohesionada, con servicios públicos robustos y un diálogo político que favoreció la paz social. Tras dejar de ser jefe del Ejecutivo autonómico se convirtió en consejero nato del Consejo Consultivo de Castilla y León, un puesto que ha abandonado este jueves, poniendo punto final a una carrera política de más de 30 años en la Comunidad.