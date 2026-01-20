Ya es oficial: la Junta de Castilla y León abre el plazo para solicitar plaza en el programa Conciliamos Carnaval

Las familias de Castilla y León todavía recuerdan cómo lo han tenido que hacer durante la Navidad para conciliar y llegan ya los Carnavales.

La conciliación familiar y laboral se ha convertido en uno de los principales retos de las familias actuales. En este contexto, la Junta de Castilla y León vuelve a poner en marcha desde este martes 20 de enero el programa Conciliamos, una iniciativa consolidada que responde a las necesidades reales de las familias castellanas y leonesas.

El Programa Conciliamos Carnaval 2026, impulsado por la Junta de Castilla y León a través de la Gerencia de Servicios Sociales, está dirigido a la atención lúdica de niños y niñas escolarizados de entre 3 y 12 años durante el periodo vacacional de Carnaval.

Su objetivo principal es facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias, ofreciendo una alternativa de calidad mientras los padres y madres trabajan.

El programa se desarrollará los días 16 y 17 de febrero de 2026, con excepción de aquellos municipios de la provincia de Soria en los que el Carnaval se celebre en otras fechas, que deberán ser comunicadas previamente a la Gerencia de Servicios Sociales por los respectivos ayuntamientos.

A través de una web

El plazo de solicitud permanecerá abierto desde este martes 20 hasta el 27 de enero de 2026. Durante este periodo, las familias interesadas podrán solicitar plaza a través de la aplicación web habilitada para el programa, donde también se encuentra disponible la relación de entidades locales participantes y las entidades financieras en las que se podrá hacer efectiva la cuota correspondiente.

Datos del programa

Podrán solicitar el programa las familias, personas tutoras o acogedoras con menores a su cargo que cumplan los requisitos establecidos. Para realizar la solicitud será necesario disponer de un usuario y contraseña, que se podrán obtener directamente al acceder a la aplicación.

Una vez cumplimentado el formulario, el sistema asignará un número de identificación, siendo imprescindible que dicho número figure en la solicitud para que esta sea admitida.

En un único formulario deberán solicitarse las plazas para todos los niños y niñas de la misma unidad familiar, indicando las semanas de participación y, por orden de preferencia, la instalación en la que se solicita plaza. Las solicitudes se dirigirán a los Gerentes Territoriales de Servicios Sociales de la provincia correspondiente al centro solicitado.

Junto con la solicitud deberá aportarse la documentación requerida, salvo que las personas solicitantes manifiesten expresamente su oposición a la consulta de la información por parte de la Administración.

Precio

La cuota por participación en cada uno de los períodos vacacionales ofertados en Conciliamos 2026 se determinará en función de la capacidad económica familiar y será el resultado de multiplicar por la cuota diaria los días de Carnaval y Semana Santa o los que contenga cada semana en las que se dividan los períodos de verano y Navidad.

La cuota diaria será exenta para cuotas de hasta 9.000 euros. De 4 euros para rentas desde 9.000,01 € hasta 18.000 y de seis euros para más de 18.000 euros.