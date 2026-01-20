Llega un tren de frentes atlánticos a Castilla y León: el modelo europeo confirma nevadas en cotas bajas

La borrasca Harry está este martes centrando toda la atención meteorológica en el Mediterráneo, pero según Meteored el modelo europeo lleva varios días insistiendo en que un tren de frentes atlánticos está previsto que entre por el noroeste peninsular a partir del fin de semana, afectando de lleno a Castilla y León.

La nieve se espera que llegue a cotas bajas, de entre 800 y 1.000 metros, lo que implica que podamos ver copos en toda la zona de interior de la Comunidad, a pesar de estar alejadas de las áreas montañosas.

Se espera que entre el miércoles y el jueves una de estas borrascas atlánticas impacte en Irlanda y un frente muy activo asociado a la misma barra toda la Península ibérica, provocando un primer temporal de nevadas y lluvias.

En este caso, no obstante, la nieve se espera que se produzca únicamente en los sistemas montañosos de la mitad norte y centro peninsular, en cotas de entre 1.200 y 1.400 metros. Las lluvias, además, serán generalizadas a partir de mañana miércoles.

El jueves, este primer frente comenzará a retirarse y por la tarde llegará otro que traerá consigo un nuevo temporal de lluvias y nevadas. En este caso, estas últimas descenderán hasta los 1.000 metros en las montañas de la mitad norte, implicando a Castilla y León, sirviendo como preámbulo a los episodios más invernales que se prevén a partir del viernes, según Meteored.

De esta manera, desde el viernes, una profunda borrasca recorrerá el Cantábrico, extendiendo las nevadas al interior peninsular y especialmente a Castilla y León. Aunque aún es pronto y se habla de una "incertidumbre mayor" a medio plazo, en Meteored hablan de que es probable que las cotas de nieve se sitúen entre los 800 y los 1.000 metros, como consecuencia de la entrada del aire polar.

El episodio meteorológico tendrá continuidad el sábado, extendiendo la nieve por amplias zonas de todo el interior peninsular. No obstante, todavía quedan por verse posibles variaciones a la evolución prevista hasta el momento.

Ya a partir del domingo, las nevadas comenzarán a remitir, salvo en los montes de León y otros sectores de la parte occidental de la Cordillera Cantábrica.

Cabe resaltar, además, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos amarillos por nevadas para este miércoles en las provincias de León y Zamora, al no descartar acumulados significativos en zonas de montaña. De la misma manera, la alerta también se extiende por fuertes vientos, fenómeno por el que también se ha activado en Salamanca, Palencia y Burgos.

Por otro lado, la Aemet, en su predicción a tres días vista, da porcentajes de 100% de probabilidades de nevadas el jueves en El Espinar y Segovia y Villablino. En El Barco de Ávila y Cabezas del Villar, en la provincia abulense, las posibilidades son del 80%.

En Guijuelo (Salamanca) se habla de un 65%, según la Aemet, y un 70% en Cantalejo (Segovia).