Abierto el plazo para solicitar el voto por correo en las elecciones de Castilla y León: todas las fechas clave que hay que saber

Un día después de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ahora en funciones, firmase el decreto por el que se disolvían las Cortes, este martes se ha hecho oficial la convocatoria de las elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo. Esto también implica que ya sea oficial la apertura del plazo para solicitar el voto por correo.

Así lo ha hecho público la propia empresa de Correos, que ha informado que los electores que decidan votar por correo podrán solicitar hasta el próximo 5 de marzo, inclusive, el certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad.

La obtención de este certificado es un requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia. Puede ser solicitado tanto vía telemática en www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina de Correos en nuestro país.

Para el modelo online, que evita desplazamientos, el interesado ha de acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica. Están aceptados como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física que sean reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o bien, el DNI electrónico.

En el caso de la modalidad presencial, la petición debe realizarse a título personal de cada elector, salvo en el caso de enfermedad o discapacidad, acreditada mediante certificación médica oficial, que le impida acudir presencialmente. En esos casos, puede presentarse en nombre del elector otra persona autorizada notarial o consularmente.

Para formular la solicitud, los interesados tienen que acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina de Correos el DNI, carnet de conducir o pasaporte originales.

Para agilizar los trámites y evitar esperas, la empresa ofrece citas previas para la solicitud del voto en oficinas mediante la app, la web de Correos o la Oficina Virtual.

El elector únicamente debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y, por último, escoger el día y la hora a la que desea acudir.

Correos, por su parte, entregará las solicitudes recibidas en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Castilla y León, que enviarán a los solicitantes, a partir del 23 de febrero, la documentación que se necesita para ejercer su derecho a voto por correo.

Asimismo, han recordado que las personas solicitantes recibirán la documentación necesaria en la dirección que indiquen en la solicitud, sin que sea necesario que coincida con su domicilio habitual. El plazo de depósito del voto por correo terminará el 11 de marzo, cuatro días antes de la cita en las urnas.