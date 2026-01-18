Castilla y León acelera en mano de obra extranjera: crece un 12,3% y uno de cada diez afiliado es de fuera

Castilla y León ya no solo es tierra de paso, también de arraigo laboral. Los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social confirman una tendencia creciente, y es que la mano de obra extranjera se ha convertido en un pilar indispensable para sostener tanto la industria como los servicios y el campo en las provincias más castigadas por la demografía.

Ha cerrado el ejercicio con un crecimiento interanual de la afiliación extranjera cercano al 12,3%, una cifra que duplica prácticamente el crecimiento medio de España (7,2%).

La Comunidad ha sumado el pasado año 10.711 cotizantes extranjeros a la Seguridad Social, lo que supone un aumento del 12,3%, siendo uno de los mayores incremento entre las comunidades autónomas.

Así, la afiliación de trabajadores extranjeros continúa ganando peso en el mercado laboral de Castilla y León. En la actualidad, estos 98.859 personas de origen extranjero cotizan a la Seguridad Social en la comunidad, lo que supone el 9,94% del total de afiliados, que asciende a 994.923 trabajadores.

Según los datos publicados este pasado viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Castilla y León ha llegado a la cifra de 98.859 afiliados extranjeros. Pese al incremento registrado en 2025, los trabajadores extranjeros solo suponen en Castilla y León el 9,94 % del total de cotizantes a la Seguridad Social, estando en la mitad de la tabla.

Las que menos tiene son Extremadura (5,03 %) y Galicia (7,1 %), poco más de la mitad que en el conjunto del país, con un 14,12%.

La comunidad roza las 100.000 afiliaciones de ciudadanos extranjeros Existe un predominio de países extracomunitarios (aprox. 68%). Las nacionalidades con mayor peso son Rumanía, Colombia, Marruecos y Venezuela.

Por provincias

En términos porcentuales, Zamora encabeza el crecimiento anual, con un aumento del 19,41%, al sumar 793 afiliados extranjeros más en un solo año. Le siguen Palencia, con un 17,65% de incremento (950 afiliados), y León, que registra una subida del 15,40% (1.788 más).

Estas provincias, con menor población activa y fuerte envejecimiento, evidencian una creciente dependencia de la mano de obra extranjera para sostener su mercado laboral.

Salamanca presenta un crecimiento interanual del 15,06%, con 1.284 afiliados más, mientras que Ávila alcanza el 14,75% (760 más). Valladolid, pese a su mayor volumen absoluto, suma 2.394 nuevos afiliados extranjeros, lo que supone un incremento del 12,34%, consolidando su papel como principal polo de atracción laboral.

Burgos registra un aumento anual del 8,58% (1.501 afiliados más), un crecimiento relevante pero más contenido en comparación con otras provincias. En Segovia, el incremento es del 9,47%, con 1.014 afiliados adicionales, manteniendo una tendencia positiva ligada especialmente al sector agrario.

Soria es la provincia con menor avance interanual, con un incremento del 3,90%, lo que supone 225 afiliados extranjeros más que hace un año. Aun así, el saldo sigue siendo positivo y confirma la tendencia de crecimiento sostenido en toda la comunidad.

El balance anual muestra que todas las provincias de Castilla y León ganan afiliados extranjeros, aunque a ritmos desiguales.

Por su parte, el liderazgo en número de afiliados extranjeros corresponde claramente a Valladolid, con 21.794 cotizantes, seguida de Burgos, que alcanza los 19.001. Ambas provincias concentran más del 40% del total regional, configurando un eje central que aglutina empleo industrial, servicios, logística y trabajo autónomo.

En Valladolid destaca especialmente el peso del régimen general (17.098 afiliados) y de los autónomos (2.357), mientras que Burgos sobresale por su fortaleza industrial y de servicios, con 15.340 afiliados en el régimen general y más de 2.300 autónomos extranjeros.

En un segundo nivel se sitúan León (13.393 afiliados), Segovia (11.727) y Salamanca (9.812). En estos territorios, la afiliación extranjera adquiere un perfil más mixto.

Segovia destaca de forma singular por el peso del sector agrario, con 1.476 afiliados, una de las cifras más altas de la comunidad, lo que confirma la relevancia de la inmigración en el sostenimiento del campo.

León y Salamanca, por su parte, presentan una distribución más equilibrada entre régimen general, hogar y autónomos.

En el grupo de provincias con menor volumen absoluto se encuentran Ávila (5.911 afiliados), Palencia (6.336), Soria (6.008) y Zamora (4.877). Aunque las cifras son más modestas, el impacto relativo de la afiliación extranjera es significativo en economías locales con menor población activa.

Zamora y Ávila muestran una notable presencia en el sector agrario y en el empleo doméstico, mientras que Soria combina agricultura y régimen general como pilares del empleo extranjero.

Por sectores

En el conjunto de la comunidad, los afiliados extranjeros suman 98.859 cotizantes, de los que 87.394 pertenecen al régimen general, 5.626 al sector agrario, 4.826 al sistema especial del hogar y 11.464 son trabajadores autónomos.

Un mapa laboral que evidencia la diversidad de perfiles y la dependencia de la mano de obra extranjera en actividades estratégicas.

Es el sector con mayor crecimiento relativo. Ante la falta de relevo generacional en la región, las cuadrillas de obra en provincias como Valladolid, Burgos y León dependen hoy en más de un 15% de mano de obra extranjera.

El Sistema Especial Agrario, aunque sigue siendo fundamental en provincias como Segovia (por la huerta) o Valladolid (por las campañas vitivinícolas), muestra una tendencia a la estabilización.

Ahora mismo destaca el crecimiento de los autónomos extranjeros. Cerca de 11.464 personas han decidido emprender en Castilla y León.

Este fenómeno es vital para las zonas rurales, donde pequeños comercios y negocios de hostelería que iban a cerrar por jubilación están siendo reflotados por ciudadanos de origen extranjero, evitando así la muerte comercial de muchos pueblos.

Por sexo

El análisis por sexo revela un predominio masculino, aunque con una presencia femenina cada vez más relevante. En conjunto, Castilla y León cuenta con 55.087 hombres extranjeros afiliados, frente a 43.772 mujeres.

Entre los ciudadanos de la Unión Europea, la brecha de género es más moderada: 17.015 hombres frente a 14.432 mujeres.

Sin embargo, en la población extracomunitaria la diferencia se amplía, con 38.072 hombres y 29.340 mujeres, reflejando una mayor incorporación masculina en sectores tradicionalmente masculinizados, como la agricultura o determinadas actividades industriales.