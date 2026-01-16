Decomisan 2,6 millones ocultos en Liechtenstein a un fugado del caso Fórum: se repartirá entre los estafados

La Audiencia Nacional ha acordado el decomiso de 2,6 millones de euros pertenecientes a José Manuel L.R., uno de los principales implicados en la estafa piramidal de Fórum Filatélico, que se encuentra huido de la Justicia desde 2007.

El dinero, depositado en una cuenta bancaria en Liechtenstein a nombre de la Fundación MALAPA, se destinará al pago de las indemnizaciones a las víctimas del fraude.

La decisión ha sido adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, aplicando la figura del decomiso autónomo, que permite intervenir bienes de origen ilícito incluso en ausencia de una sentencia condenatoria cuando el investigado se encuentra en situación de rebeldía.

En Castilla y León, la estafa de Fórum Filatélico afectó a más de 40.000 personas, muchas de las cuales continúan a la espera de recuperar parte de sus inversiones.

José Manuel L.R. fue declarado en rebeldía en junio de 2007, tras resultar infructuosa la orden internacional de detención dictada contra él. Su huida impidió que fuera juzgado en el macroprocedimiento por la estafa, aunque la sentencia condenatoria incluye hasta 140 referencias a su papel en el entramado fraudulento.

Según recoge el fallo, las decisiones estratégicas para sostener durante años el negocio fraudulento eran adoptadas tanto por el presidente de Fórum Filatélico, Francisco B., como por José Manuel L.R., considerado administrador de hecho y uno de los máximos accionistas de la compañía. La resolución también subraya que dirigía el negocio desde la clandestinidad, tras huir de España después de ser condenado en 2005 por blanqueo de capitales en otro procedimiento.

Aunque la Fundación MALAPA no fue objeto de análisis en el juicio principal, el tribunal considera acreditado que los fondos depositados en Liechtenstein proceden de las aportaciones de los inversores de Fórum Filatélico.

La Sala sostiene esta conclusión en una valoración conjunta de indicios, entre los que destaca que la cuenta fue abierta por el propio José Manuel L.R. utilizando un pasaporte británico, el mismo empleado para crear otras estructuras financieras en territorios como Gibraltar. El tribunal recuerda que este entramado societario sirvió para desviar y blanquear fondos, parte de los cuales se destinaron a la compra de inmuebles en Marbella.

Además, el procesado era el beneficiario exclusivo de la cuenta, que figuraba vinculada a su oficina en Londres, desde donde quedó acreditado que dirigía la actividad fraudulenta con la colaboración de otras personas.

Sin justificación

La resolución destaca que la defensa no aportó prueba alguna que acreditara un origen lícito de los fondos, lo que refuerza la conclusión de su carácter ilícito y su vinculación directa con los delitos de estafa, insolvencia punible, falsedad contable y blanqueo de capitales.

Con este decomiso, la Audiencia Nacional da un nuevo paso para resarcir a las víctimas de una de las mayores estafas financieras de la historia reciente de España, pese a que uno de sus principales responsables continúe huido de la Justicia.