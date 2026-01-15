Marcos Albaladejo sustituye como senador del PSOE a Javier Izquierdo, que dimitió tras una denuncia por acoso sexual

El nuevo senador del PSOE por Valladolid, Marcos Albaladejo, durante su toma de posesión en el Senado, este jueves

El socialista vallisoletano Marcos Albadalejo ha sustituido este jueves como senador por Valladolid a Javier Izquierdo, que dimitió el pasado mes de diciembre, tras una denuncia por acoso. Albadalejo, que concurrió en calidad de suplente a las elecciones generales de julio de 2023 en la lista que los socialistas presentaron en Valladolid al Senado, ha tomado posesión este jueves de su escaño como senador, tras ratificar su acatamiento a la Constitución ante el pleno de la Cámara.

Izquierdo −hombre fuerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Valladolid− dimitió tras la presentación de una denuncia por acoso sexual recibida a través del canal interno del partido. Una denuncia que se sumó a la vorágine de acusaciones de mujeres presuntamente acosadas que sumió a los socialistas en un auténtico 'Me Too'.

Ha sido el presidente del Senado, Pedro Rollán, el que al inicio de la sesión plenaria extraordinaria, ha reclamado la presencia de Albadalejo para, ante un ejemplar de la Carta Magna, tomarle declaración de acatamiento. Una vez que ha expresado su promesa de respetar la Constitución, el senador vallisoletano ha tomado posesión de su escaño en las bancadas que en el hemiciclo ocupa el Grupo Socialista.

Profesor y concejal

Marcos Albaladejo Gutiérrez nació en Santander el 7 de diciembre de 1971. Licenciado en Filosofía y Letras, en la especialidad de Geografía e Historia, ha ejercido como profesor de Secundaria. Albaladejo está ligado al Ayuntamiento de Castronuevo de Esgueva (Valladolid) desde hace siete años, tiempo en el que ha ejercido dos legislaturas como concejal desde 2019.

Además, ha sido jefe de gabinete del Delegado de Gobierno en Castilla y León, entre enero de 2020 y noviembre de 2021, y, desde octubre de 2024, ha ejercido como vocal asesor en el gabinete del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Desde 2021, es Secretario Provincial de Educación del PSOE de Valladolid.