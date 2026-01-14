La Junta gestionará “ultrarrápido” la licencia del proyecto de Indra para que CyL sea “polo estratégico”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano; y el CEO de Indra Group, José Vicente de los Mozos, informan sobre el Plan de inversiones de Indra en Castilla y León y la colaboración de la administración autonómica. R. Cacho ICAL

Castilla y León se consolida como uno de los grandes polos tecnológicos e industriales de España. Indra Group ha presentado esta mañana en Valladolid un ambicioso plan de expansión en la Comunidad que contempla una inversión de 40 millones de euros y la creación de más de 500 nuevos empleos, lo que permitirá alcanzar los 1.350 profesionales en 2027, con presencia reforzada en León, Valladolid y Salamanca.

El proyecto, denominado ‘Plan Estratégico de Potenciación y Crecimiento de Indra en Castilla y León: Visión 2027’, ha sido declarado Proyecto Industrial Prioritario por la Junta de Castilla y León, lo que permitirá agilizar su tramitación y ejecución, de manera "ultrarrápida".

El objetivo es claro, “reforzar las capacidades industriales y tecnológicas de la región en ámbitos clave como la defensa, la seguridad, el tráfico aéreo y el espacio”.

El anuncio se ha realizado tras una reunión celebrada en Valladolid, en la que han participado el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, junto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacó que el proyecto es fruto del trabajo conjunto iniciado en 2024 y lo enmarcó en la apuesta del Ejecutivo autonómico por los sectores de defensa y seguridad. Además, ha adelantado que toda la gestión para tener licencias se realizará "ultrarrápido".

“Este plan actuará como elemento tractor para atraer nuevas empresas y generar un ecosistema industrial sólido”, señaló.

Mañueco recordó que Castilla y León ofrece suelo industrial de calidad, jóvenes preparados y una administración ágil, y agradeció a Indra “la confianza depositada en esta tierra y su compromiso con el desarrollo industrial y tecnológico de la Comunidad”.

León, epicentro

Uno de los pilares del plan será la creación de una nueva fábrica de drones de alta tecnología en Villadangos del Páramo (León).

Esta planta estará dedicada a la producción de vehículos aéreos no tripulados (UAVs), incluyendo la familia TARSIS, el vehículo multipropósito VALERO y munición merodeadora, y dará empleo a unas 200 personas cuando alcance su plena capacidad.

La Junta de Castilla y León pondrá a disposición de Indra una nave industrial ampliable, facilitando así la implantación de la actividad.

Además, la compañía modernizará y ampliará el Centro de Excelencia de Seguridad de León, incorporando nuevas áreas de ingeniería como ciberdefensa, simulación, mando y control e inteligencia (C2I), desarrollo de software, comunicaciones, sistemas antidrón, armamento, munición y tráfico aéreo.

Ángel Escribano subrayó que “tenemos ante nosotros una oportunidad única de convertir a España en uno de los grandes actores de la defensa en Europa, y en ese escenario Castilla y León será un protagonista destacado”.

El presidente de Indra destacó además la reciente firma del acuerdo con EDGE, que permitirá proyectar estos desarrollos al mercado internacional.

Valladolid será otro de los grandes ejes del crecimiento. Indra creará dos nuevos centros: uno de Ingeniería de Defensa y Seguridad, especializado en diseño mecánico y eléctrico, y otro dedicado a la fabricación de motores para drones, una inversión estratégica orientada a sistemas aéreos no tripulados de más de 500 kilos.

Además, se reforzarán las capacidades de Minsait y de la división de Espacio, así como el desarrollo de plataformas de inteligencia artificial, entre ellas IndraMind, que ya se está utilizando en colaboración con la Junta para la gestión de emergencias y la extinción de incendios.

Todavía se desconoce su ubicación, y es lo que instituciones y empresa andan en conversaciones para encontrar un lugar adecuado.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, celebró el anuncio asegurando que “Valladolid está de enhorabuena” y calificó la apuesta de Indra como “un buen matrimonio entre innovación, ingeniería y el talento que generan nuestras universidades”. Carnero subrayó que este proyecto supone “una gran oportunidad para que los jóvenes se queden y regresen”.

Salamanca y el impulso al talento joven

El plan contempla también el refuerzo del centro de Indra en Salamanca, donde la plantilla crecerá en torno a un 10 %, y una firme apuesta por la colaboración con universidades y centros formativos de la Comunidad.

El objetivo es facilitar la primera experiencia profesional a jóvenes STEM, captar talento local y favorecer el retorno de profesionales especializados.

“Dar la oportunidad de jugar el partido es clave, y aquí hay buenos jugadores”, afirmó José Vicente de los Mozos, quien recordó su vinculación personal con la Comunidad y destacó que “vamos a invertir más de 40 millones de euros y a duplicar el empleo”.

De esta manera, Indra Group impulsará además el ecosistema regional de startups, pymes y spinoffs tecnológicas, apoyándose en su plataforma de inversión e innovación colaborativa Indraventures. La compañía creará viveros de startups, centros de ensayos y reforzará su cadena de valor con socios locales para ganar capacidad de producción, agilidad y especialización.

En este sentido, Escribano destacó que “Castilla y León ha sido elegida por su excelente conectividad y, sobre todo, por una población altamente formada gracias a sus universidades”, y recalcó que esta inversión “es también una apuesta por nuestra propia defensa y soberanía tecnológica”.