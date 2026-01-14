Feijóo desembarca en Valladolid este viernes para convertirla en epicentro del debate industrial europeo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto a Mañueco en una visita pasada a Valladolid M. Chacón ICAL

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará Valladolid este viernes por la mañana, en una agenda todavía pendiente de concretar en cuanto al lugar, con motivo del encuentro del Partido Popular Europeo (PPE) que convertirá a la ciudad en el epicentro del debate sobre el futuro industrial de la Unión Europea.

La capital vallisoletana acoge el viernes 16 de enero la conferencia ‘Impulsando la Competitividad Europea: Desafíos y Oportunidades’, un foro de alto nivel en el que responsables políticos europeos, líderes empresariales y expertos económicos analizarán los retos de la competitividad, la resiliencia industrial y la autonomía estratégica de Europa en un contexto de creciente presión regulatoria y competencia global.

El encuentro contará con la participación y clausura de Manfred Weber, presidente del Grupo del PPE en el Parlamento Europeo; Alberto Núñez Feijóo; y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en intervenciones abiertas a los medios de comunicación que subrayarán el compromiso del PPE y del Partido Popular con una política industrial europea sólida y realista.

Grandes hubs

La elección de Valladolid no es casual. Castilla y León es uno de los grandes hubs automovilísticos de Europa, con un potente tejido industrial y plantas declaradas Proyectos Industriales Prioritarios hasta 2026, clave para la adaptación a los nuevos estándares de emisiones.

La presencia de Feijóo se enmarca en un momento clave para la agenda europea, apenas unas semanas después de que la Comisión Europea haya presentado el Paquete Europeo de Automoción, con el que se ha activado formalmente la revisión del marco de reducción de emisiones de CO₂ prevista para 2026 y se ha reabierto el debate sobre el veto a los motores de combustión más allá de 2035.

Un giro que responde a la presión política del PPE para avanzar hacia una transición basada en la neutralidad tecnológica, compatible con el empleo y la competitividad industrial.

Bajo la coordinación del europarlamentario vallisoletano Raúl de la Hoz Quintano, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo, el foro sitúa a Valladolid como punto de encuentro entre política e industria.

De la Hoz ha destacado que “la transición ecológica solo será un éxito si se hace de la mano de la industria, garantizando competitividad, empleo y seguridad jurídica”.

La secretaria general del PPE y vicepresidenta del Grupo para Economía y Medio Ambiente, Dolors Montserrat, defenderá un modelo de transición climática que proteja la base industrial europea.

“Gracias a la tecnología, la reducción de emisiones debe ser un motor de innovación y riqueza, y no un motivo de desmantelamiento de nuestras capacidades productivas”, ha señalado.

El programa

El programa incluye dos paneles clave. El primero, dedicado a competitividad y resiliencia industrial, abordará crecimiento, inversión, productividad, energía y reducción de dependencias estratégicas, con la participación de directivos y economistas de referencia como Maarten Wetselaar (MOEVE), Blanca Juti (L’Oréal), Jorge Sicilia (BBVA), Luis Garicano o Román Escolano.

El segundo panel se centrará en automoción y movilidad, un sector estratégico para la UE, con representantes de Renault, Repsol, IVECO y Michelin, que analizarán cómo avanzar hacia una movilidad sostenible desde el realismo industrial.