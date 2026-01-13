Duro golpe al narcotráfico en Valladolid y Palencia: cuatro detenidos e incautados 160.000 € y un kilo de cocaína

Imagen de la Operación Serratura que se ha llevado a cabo en Valladolid y Palencia. Fotografía: Guardia Civil.

La Guardia Civil de Palencia, en el marco de la Operación Serratura, ha detenido a cuatro hombres, españoles, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en concreto por tráfico de drogas, y otro de pertenencia a organización criminal.

Una actuación que arrancó a finales del mes de septiembre del año 2025. Todo, tras detectarse un incremento en lo que se refiere a la distribución de sustancias estupefacientes en varias localidades de la provincia.

Después de meses de investigaciones, la Guardia Civil consiguió localizar diferentes viviendas en las localidades de Valladolid y Palencia en las que se almacenaban y también se distribuían diferentes tipos de sustancias estupefacientes.

Además, identificaron a cuatro personas como responsables de estos supuestos delitos.

Durante la tarde de ayer lunes 12 de enero, se llevaron a cabo en Palencia tres detenciones y dos registros en viviendas, en las que se localizaron 13 gramos de cocaína 90 gramos de hachís y 270 gramos de marihuana.

A primera hora de hoy en la localidad de Valladolid, se efectuó otra detención durante el único registro efectuado, donde se incautaron 160.000 € y 500 gramos de cocaína, que unidos a otros 750 de una fase previa, dieron un total de 1.250 gramos, que hubiera alcanzado un precio de más de 90.000 €