Una empresa farmacéutica invertirá 22 millones en Castilla y León y creará al menos 25 nuevos empleos cualificados

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, visita las instalaciones de la empresa biofarmacéutica Curia Spain, acompañado del director José María Martínez Eduardo Margareto ICAL

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha visitado este lunes las instalaciones de Curia Spain en el Parque Tecnológico de Boecillo para conocer de primera mano el proyecto de expansión que la compañía farmacéutica está desarrollando en sus tres centros de la Comunidad: Boecillo (Valladolid), León y San Cristóbal de Entreviñas (Zamora).

Durante la visita, Fernández Carriedo ha destacado la firme apuesta del grupo Curia Global por Castilla y León, materializada en importantes inversiones, la incorporación de tecnología de vanguardia y el impulso a la investigación científica orientada a la mejora de la salud, factores que contribuyen al desarrollo económico y al posicionamiento internacional de la Comunidad.

La Junta de Castilla y León ha destinado en la última legislatura un total de 7.327.524 euros a la reforma integral del Parque Tecnológico de Boecillo.

Las actuaciones, desarrolladas entre agosto de 2023 y abril de 2025, han incluido la renovación del asfaltado y las aceras, mejoras en jardinería y en la red de riego para hacerla más sostenible, la instalación de nuevas luminarias energéticamente eficientes, así como la actualización de la señalización y del mobiliario urbano.

Tras la finalización de estas obras, la Consejería de Economía y Hacienda trabaja en un nuevo programa de modernización de los edificios del ICECYL en este parque tecnológico, con una inversión prevista superior a los 10 millones de euros para el periodo 2026-2028.

El objetivo es facilitar la implantación de empresas y startups de carácter tecnológico. Asimismo, el ICECYL ha impulsado la constitución de una Entidad Urbanística de Conservación para los tres recintos que conforman el Parque Tecnológico.

Curia invertirá 22 millones

Por su parte, el grupo farmacéutico Curia Global ha invertido en 2025 un total de 3,5 millones de euros en la modernización de las instalaciones de Curia Spain en Boecillo, lo que ha permitido avanzar en la producción de principios activos estériles y situar este centro como referente internacional.

Además, la planta de Curia en el Parque Tecnológico de León ha sido designada como referente en I+D de procesos biotecnológicos por fermentación, tras una inversión superior a los 5 millones de euros destinada a reforzar sus capacidades de desarrollo y fabricación a pequeña escala de principios activos.

Curia Spain, que emplea a más de 400 profesionales en la Comunidad, se consolida así como centro de excelencia del grupo.

Actualmente, desarrolla un nuevo proyecto de expansión que supondrá una inversión adicional cercana a los 22 millones de euros para ampliar su capacidad productiva y avanzar en la fabricación de nuevos principios activos estériles.

Este crecimiento permitirá la incorporación de al menos 25 nuevos profesionales en áreas como producción, ingeniería, control de calidad e I+D, reforzando el empleo cualificado y la atracción de talento en Castilla y León, que se afianza como polo estratégico para la industria farmacéutica y biotecnológica.

Las inversiones previstas impulsarán, además, la proyección internacional de Curia Spain como referente mundial en su especialidad y fortalecerán el clúster biotecnológico de la Comunidad, favoreciendo la llegada de nuevos proyectos y colaboraciones a escala global.

Curia es una multinacional especializada en investigación, desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos y biotecnológicos, con presencia en más de 20 países y tres líneas de negocio: Small Molecules, Generic API y Biologics. En España, opera desde sus centros de Boecillo, León y San Cristóbal de Entreviñas.