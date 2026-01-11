El BOCyL acelera sus publicaciones: plazos de solo dos días y boletines extraordinarios ante situaciones urgentes

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) da un paso adelante en 2026 para hacer más ágil y comprensible la información oficial que afecta al día a día de ciudadanos, ayuntamientos y empresas. La principal novedad es que los documentos se publicarán, con carácter general, en un plazo máximo de dos días, reduciendo de forma notable la espera respecto al sistema anterior.

Junto a esta medida, el BOCyL podrá lanzar boletines extraordinarios en días laborables cuando exista una situación de urgencia que lo justifique. Esto permitirá que decisiones relevantes —desde ayudas o convocatorias hasta disposiciones administrativas— puedan conocerse y aplicarse con mayor rapidez, evitando retrasos innecesarios.

Las mejoras llegan tras un año de intensa actividad. Durante 2025, más de 1,3 millones de personas consultaron la web del BOCyL, con más de cinco millones de accesos, y miles de usuarios utilizan ya el sistema de alertas para recibir avisos personalizados sobre subvenciones, empleo público o trámites administrativos. Una muestra de que el boletín es una herramienta cotidiana para muchos castellanos y leoneses, más allá de su carácter oficial.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, puso en valor el trabajo del personal que hace posible la publicación diaria del boletín y destacó que, gracias a esa labor, la ciudadanía puede estar informada “de todas las novedades administrativas que nos afectan”, aunque sea un trabajo que no siempre tenga la visibilidad que merece.

Desde hace más de una década, el BOCyL se publica exclusivamente en formato digital, con plena validez jurídica y acceso gratuito a través de la sede electrónica de la Junta. Un modelo que ahora se refuerza con estas mejoras tecnológicas y organizativas, pensadas para acercar la administración a la gente y ganar tiempo allí donde más se necesita.