El Gobierno defiende que Castilla y León recibirá 271 M€ más al año con la nueva financiación: "Beneficia a todos"

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha defendido este viernes que el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez supondrá para la Comunidad un aumento de los recursos económicos de 271 millones más al año. Además, ha destacado que, en el caso de aprobarse, facilitará un total de 1.355 millones a Castilla y León entre 2027 y 2031. "Beneficia a todos, el modelo presentado es para todas las comunidades del régimen común", ha señalado.

Sen ha resaltado que Cataluña "no es la comunidad que más recursos va a recibir" y que más del 70% de la nueva financiación va destinada a las comunidades del PP. Además, ha considerado que la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, es "un ejemplo de transparencia" y ha confiado en que se produzcan reuniones bilaterales con todas las comunidades.

"Que la Junta participe"

El delegado del Gobierno ha pedido a la Junta que participe "activamente y con propuestas" y que "se deje la política nacional aparte". "En muchos casos es una actitud contradictoria, permanentemente se están solicitando más recursos pero no se asiste a los organismos de debate donde se establecen las normas que van a regir para los próximos cinco años y en muchos casos se renuncia a fondos importantísimos para la Comunidad como fue el caso de la liquidación de la deuda", ha afirmado.

Y ha apelado a la "responsabilidad". "Todavía queda un camino en el cual avanzar hasta la aprobación de la Ley Orgánica y es el momento de que cada uno aporte en los órganos competenciales su modelo de financiación", ha añadido.

"Más recursos"

El delegado del Gobierno ha destacado que "cuando hablamos de financiación autonómica hablamos de la capacidad real de garantizar la sanidad, la educación, políticas de vivienda o políticas de mejora del transporte público y condiciones de igualdad, vivas donde vivas". "Hablamos de consultorios locales, de escuelas en el medio rural, de transporte sanitario, residencias o atención a la dependencia", ha añadido, y ha defendido que el debate debe hacerse "con datos y con responsabilidad institucional".

Sen ha añadido que "un sistema desfasado no beneficia a nadie" y que, por eso, el Gobierno ha presentado esta propuesta de reforma "con un modelo con objetivo claro, más recursos, reglas más justas y mayor transparencia".

3.600 millones más

El delegado del Gobierno ha asegurado que ese incremento de 271 millones al año se sumará a que la Comunidad "está recibiendo hoy más que nunca una financiación adecuada". "En 2017 las entregas a cuenta del sistema para Castilla y León fueron de 5.924 millones de euros y en 2024 de 8.188, en 2025 de 8.959 millones y para 2026 hay una previsión de 9.568 millones. La Comunidad recibe hoy alrededor de 3.600 millones de euros más que en 2017, con un incremento cercano al 61%", ha detallado.

Y ha hecho hincapié en que esto es "especialmente relevante para una comunidad muy extensa donde prestar los servicios públicos es más costoso".

"En 2025 Castilla y León recibió 675 millones adicionales correspondientes a la liquidación de 2023 y esa combinación de entregas a cuenta y liquidación garantiza la capacidad financiera real de los servicios públicos. Y estos recursos no vienen condicionados porque el Gobierno respeta plenamente la autonomía de las comunidades y son las comunidades las que deciden en presupuestos y consejerías a qué se destinan y en qué se gastan estas cantidades", ha añadido.

Criterio de población ajustada

Sen ha asegurado que Castilla y León es la comunidad "que más se beneficia del criterio de población ajustada porque el modelo incorpora variables como la superficie, distorsión de la población o el envejecimiento".

"No cuesta lo mismo prestar la asistencia sanitaria en una ciudad que en cientos de municipios pequeños con largas distancias y personas de avanzada edad. Eso no es ideología, es una realidad de costes. Además, Castilla y León se beneficia de la solidaridad interterritorial y del nuevo fondo climático que se incorpora en este modelo", ha señalado.

Además, ha hecho hincapié en que, "cuando se compara correctamente, ajustando por necesidades reales de gastos, Castilla y León no está en una posición de desventaja estructural". "Esto no significa que este modelo no sea mejorable, significa que el debate debe hacerse con cifras y metodología, no con eslóganes ni titulares alarmistas", ha señalado.

"Es para todas"

El delegado del Gobierno ha negado que el nuevo modelo vaya a beneficiar solo a determinadas comunidades y ha recordado que es "para todas las comunidades del régimen común". Con todo, ha hecho hincapié en que se trata de "una primera propuesta".

"Una reforma de esta magnitud debe debatirse y acordarse en los cauces institucionales y parlamentarios. Si en el resultado final hubiera algún elemento que no protegiera la igualdad seríamos los primeros en señalarlo pero hoy lo responsable es trabajar sobre la propuesta, no rechazarla antes de tiempo. La mejor defensa de Castilla y León es participar con propuestas, pedir más recursos. A la mesa hay que llevar propuestas y voluntad de acuerdo", ha afirmado.