El enfado de Jesús Calleja tras su brutal accidente en el Dakar: “Es como si Topuria te sacude un derechazo a 160 km/h"

Era este jueves, 8 de enero, cuando el leonés Jesús Calleja y su copiloto Eduardo Blanco, sufrían un espectacular accidente en la quinta jornada del Rally Dakar que les obligaba a abandonar la competición.

Calleja marchaba por la zona de polvo de otros participantes en la prueba, dentro de una pista recta, a alta velocidad, cuando llegó a una zona de peligro 3 que no se hallaba marcada en el libro de ruta y acababa dando vueltas de campana y con su Santana destruido.

“Es muy peligroso. Ayer mi posición era el 31º y hoy he empezado desde la 85 con un camión delante. Si mañana ocurre un gran accidente, un problema, ¿Quién es el responsable? ¿La FIA, el Dakar o mía?”, aseguraba el leonés hablando con miembros de la FIA.

Jesús Calleja ha publicado, a través de sus redes sociales, un vídeo en el que ha explicado el accidente sufrido este jueves y también criticando el nuevo sistema de salida del Dakar que se ha implantado este año.

“El coche está reventado. Si vienes dentro del polvo y no ves nada, no puedes sortearlo. Esto es un gran peligro”, ha afirmado el leonés que ha pasado por el médico tras el brutal accidente.

“Esta es una imagen de tu hombro en 3D. Está un poco roto, pero no es necesario operar. La espalda está bien”, explicaba el médico al piloto leonés.

“Estoy bien" y crítica a la FIA

“Lo primero, que estoy bien, que es lo más importante de todo. Parece mentira que uno salga bien de un coche de estos que va a 160 kilómetros por hora. Como iba metido en polvo no vi un peligro de grado 3 que se formó, de lo más peligroso. Me comí el peligro a 160 kilómetros por hora”, ha explicado el piloto leonés.

Calleja ha mostrado cómo ha quedado el coche tras el accidente con Eduardo, mostrando los hematomas.

“Esto es como si Topuria te sacude un derechazo a 160 kilómetros por hora”, ha añadido Calleja que ya piensa en recuperar el vehículo para el año que viene.

“Sabemos a lo que venimos. Diría a la FIA que mejore los posicionamientos de salida. Veníamos en una nube de polvo que no nos correspondería”, ha finalizado el reconocido aventurero leonés.

Tanto él como su copiloto Eduardo han mostrado que se encuentran en buen estado tras el siniestro.