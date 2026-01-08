Jesús Calleja sufre un espectacular accidente con vueltas de campana en las dunas del Dakar

Jesús Calleja y la imagen del brutal accidente en el Dakar. Fotografía: Dakar y archivo.

El leonés Jesús Calleja y su copiloto Eduardo Blanco han sufrido un espectacular accidente en la quinta jornada del Rally Dakar que les ha obligado a abandonar la competición este jueves, 8 de enero.

El aventurero leonés y el empresario argentino marchaban por zona de polvo de otros participantes en la prueba, dentro de una pista recta, a alta velocidad cuando han llegado a una zona de peligro 3 que no se hallaba marcada en el libro de ruta cuando han acabado dando vueltas de campana y con su Santana destruido.

Ambos han tenido que abandonar la competición, aunque como ha señalado dirección de carrera no se teme por la vida de ninguno de los dos tras el gran susto sufrido.

Pese a lo aparatoso y espectacular de dicho accidente, tanto Calleja como Blanco han podido abandonar el vehículo por su propio pie tras salir despedidos por los aires e impactar con el suelo.

“Todo mi ánimo para Jesús Calleja tras el accidente sufrido hoy en el Dakar. Ojalá todo haya quedado en un susto y tenga una pronta recuperación”, ha asegurado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a través de su cuenta de X.

Mañueco ha querido trasmitir, tras el violento suceso, “fuerza y apoyo para un referente del deporte y la aventura, y un gran embajador de nuestra tierra en el mundo”.

Recordemos que el leonés llevaba en su coche de competición publicidad de nuestra Comunidad que ha podido ser vista a lo largo y ancho de todo el mundo por los seguidores de la dura prueba.