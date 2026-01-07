IU refrenda la coalición con Sumar y Verdes-Equo en Castilla y León, a la espera de una respuesta de Podemos

La coordinadora general de Movimiento Sumar Castilla y León, Marina Echebarría, el coordinador de IU Castilla y León, Juan Gascón, y el portavoz de Verdes-Equo, José María Elena, durante la presentación de la candidatura de la coalición para las elecciones autonómicas de marzo, el pasado 9 de diciembre Miriam Chacón ICAL

Izquierda Unida de Castilla y León votará desde este miércoles hasta el sábado la ratificación del acuerdo de coalición alcanzado con Movimiento Sumar y Verdes-Equo, que fue presentado el pasado 9 de diciembre. La militancia y simpatizantes de IU están llamados a votar sobre el acuerdo de las tres organizaciones para concurrir juntas a las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo mientras mantienen la mano tendida a la entrada de Podemos en la coalición.

El acuerdo cerrado ratifica al coordinador autonómico de IU, Juan Gascón, como candidato por consenso a la presidencia de la Junta. Además, recoge las vías de coordinación para la elaboración colectiva de un programa político y la integración en listas de las diferentes organizaciones.

La organización destaca la voluntad de construir conjuntamente proyectos y espacios comunes con otras organizaciones y movimientos. Como objetivo, plantea ofrecer una alternativa a 40 años del PP en Castilla y León. "Nuestra cultura política consiste en llegar a acuerdos y ampliar alianzas. IU siempre está en los procesos de unidad y hace llamamiento a la construcción de frentes de izquierdas, lo más amplios posibles", manifiesta en su comunicado.

IU inicia las votaciones este miércoles en formato online, que permanecerá abierto a la participación hasta el viernes. La votación finalizará este sábado con la votación presencial en las asambleas y Juan Gascón votará el sábado en la asamblea local de Palencia.