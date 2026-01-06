La nieve complica la circulación en León, Palencia, Burgos, Ávila y Salamanca

El invierno ha vuelto a hacerse notar con fuerza en Castilla y León. Las nevadas y placas de hielo registradas en las últimas horas han obligado a imponer restricciones al tráfico en varios puntos de la red viaria, especialmente en las provincias del norte de la Comunidad. La situación ha sido especialmente complicada en León y Palencia, donde se concentran los tramos más afectados según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Pajares, epicentro de las dificultades

En la provincia de León, la nieve ha obligado a usar cadenas o neumáticos de invierno en la N-630, en el puerto de Pajares, en la frontera con Asturias. En este tramo, además, está prohibida la circulación de camiones y vehículos articulados. Las restricciones también se extienden a la N-625 en Riaño y a la N-621 en Santa Olaja de la Varga.

Las dificultades no se limitan a la red convencional. La nieve también afecta a la AP-66, la autopista que conecta León y Asturias, y a tramos de la A-6 hacia Lugo, especialmente en el alto de Piedrafita.

A primera hora, la Guardia Civil de Tráfico llegó a embolsar camiones en la A-67 en Palencia y en la N-630 en León, aunque estas restricciones fueron levantadas posteriormente. Aun así, León continúa registrando tres tramos en nivel rojo, lo que evidencia la complejidad de la situación.

Palencia, otra provincia pendiente del parte de carreteras

En Palencia, la DGT pide extremar la precaución en varios puntos de la A-67 (Autovía de la Meseta), especialmente entre Cabria y Santa Cruz de Iguña, en un tramo de 50 kilómetros, así como entre Villabermudo y Camesa de Valdivia.

También se circula con cuidado en carreteras nacionales y autonómicas como la N-627 en Fuente-Úrbel, la CL-627 en Cervera de Pisuerga y la CL-626 en Cantoral de la Peña.

Burgos: restricciones a pesados y carreteras con cadenas

En la provincia de Burgos, la nieve ha obligado a prohibir el paso de vehículos pesados en la LR-111, a la altura de Valgañón, y entre Fresneda de la Sierra Tirón.

Además, se recomienda conducir con máxima precaución en varios tramos de gran capacidad, como la A-1 entre Aranda de Duero y Lerma, la AP-1 entre Grisaleña y Briviesca, y la N-I entre Briviesca y Puebla de Arganzón. También presentan incidencias la N-623, la N-232 y la A-73.

En la red secundaria, hay tramos que requieren uso obligatorio de cadenas y están cerrados a camiones, como la BU-571 en Río de la Sierra y la BU-574 en Ahedo de las Pueblas.

Hielo en Ávila y Salamanca

En Ávila, el problema principal está en el hielo acumulado en la calzada. Se recomienda conducir con especial cuidado en la AV-804 en Cardeñosa y en la AV-932 entre Piedrahíta y Bartolomé de Tormes, donde además los vehículos pesados no pueden circular en el puerto de Peñanegra.

Pero es Salamanca la provincia donde más carreteras presentan placas de hielo. La DSA-191 en Candelario continúa cerrada a partir del kilómetro 8, y en todos los accesos superiores es obligatorio el uso de cadenas. Lo mismo ocurre en la SA-203 hacia la Peña de Francia.

Además, numerosas vías secundarias como la SA-605, SA-804, SA-801, SA-800, SA-214, SA-104, SA-201 y SA-100 obligan a circular con extrema precaución.