El nuevo abono de 30 euros para Castilla y León con viajes a toda España y el Cercanías incluido: días de compra

El Gobierno lanzará en 2026 un abono mensual de transporte público con un precio especial de 30 euros para jóvenes menores de 26 años en Castilla y León.

La medida permitirá viajar de manera ilimitada durante 30 días en trenes de Media Distancia, Cercanías y autobuses estatales. Un beneficio que para mayores de 26 años costará 60 euros.

La iniciativa se aplicará a partir de la segunda quincena de enero y beneficiará a cerca de 2 millones de personas. Según el Gobierno, busca "facilitar la movilidad y reducir el gasto en transporte público", especialmente para quienes necesitan desplazarse con frecuencia dentro de Castilla y León o hacia otras comunidades.

En Castilla y León, el abono cubrirá trenes de Media Distancia como las líneas que conectan Palencia con Valladolid y Salamanca, Valladolid con Medina del Campo y León, y la que une Valladolid, Zamora y Puebla de Sanabria. Algunos servicios se prolongarán hacia Madrid, Santander y León, garantizando conexiones regionales y de larga distancia.

El servicio de Cercanías también estará incluido, con la línea C-1 que conecta León con Guardo a través del ferrocarril de La Robla. El recorrido incluye paradas en estaciones como León, Asunción/Universidad, Villa Romana, La Losilla, Aviados, Boñar y Guardo-Apeadero, ofreciendo desplazamientos frecuentes dentro del entorno urbano y comarcal.

Los autobuses estatales que conectan Castilla y León con Madrid y otros destinos nacionales, como Vigo, Pamplona o Barcelona, también entran en el abono.

Además, habrá conexiones hacia el norte y este del país, incluyendo rutas como Gijón–León–Madrid, León–Zaragoza, Salamanca–León–Santander–Laredo, Burgos–Logroño o Burgos–Zaragoza, así como servicios de largo recorrido desde Andalucía hasta el norte.

La medida no afectará a los trayectos internos ya bonificados mediante la tarjeta Buscyl, que permite viajar gratis en todas las líneas de autobús de Castilla y León a los usuarios empadronados.

Esta iniciativa, puesta en marcha en septiembre de 2025, facilita el transporte local y comarcal sin coste alguno de la mano de la Junta de Castilla y León.

El abono único se podrá adquirir a través de la web del Ministerio, en taquillas, aplicaciones y máquinas expendedoras, funcionando con un localizador único que simplifica el acceso a los billetes.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la medida busca ofrecer "más simplicidad, más ahorro y más facilidad para moverse", reforzando especialmente la movilidad de jóvenes y usuarios habituales en áreas metropolitanas como Madrid.

Según el Ministerio, estas iniciativas forman parte de un paquete de descuentos y bonificaciones para 2026, con una inversión prevista de más de 1.371 millones de euros.

Los jóvenes seguirán disfrutando de descuentos actuales, que alcanzan hasta el 70% en algunos abonos, y de la gratuidad para menores de 14 años.