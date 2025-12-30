Leo Harlem contará la historia de Castilla y León en 52 píldoras: “Si el de Atapuerca se quedó aquí fue por algo”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presenta el proyecto divulgativo ''Castilla y León, mucha historia que contar'', junto al comunicador y humorista Leo Harlem. M. Chacón ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este martes el proyecto divulgativo ‘Castilla y León, mucha historia que contar’, una iniciativa cultural que recorrerá los principales hitos históricos de la Comunidad a través de 52 podcasts, narrados por el comunicador y humorista Leo Harlem.

El proyecto, concebido como una colección de píldoras culturales semanales, contará con un episodio por cada semana del año.

Cada entrega abordará uno de los grandes hitos del patrimonio histórico, cultural y social de Castilla y León, con el objetivo de prolongarse en el tiempo y ampliarse en próximos años, con la mirada puesta en 2030, cuando se conmemorarán los 800 años de la unión de los reinos de León y Castilla.

Las historias estarán narradas con el estilo inconfundible y cercano de Leo Harlem, combinando humor y divulgación, pero siempre con “rigor histórico”, respaldado por el trabajo de un equipo de historiadores que han colaborado en el proyecto.

A lo largo de los episodios aparecerán personajes, lugares y acontecimientos clave como Isabel la Católica, Felipe II, El Quijote, Medina del Campo, Villalar o Atapuerca, entre otros muchos. “El hombre de Atapuerca se quedó aquí, fue por algo”, ha expresado entre risas.

Durante la presentación, Leo Harlem destacó que el proyecto nace con vocación pedagógica y divulgativa. “He repasado la historia de Castilla y León con un tono divulgativo, con humor, pero con rigor. Son píldoras de cultura”, explicó.

El humorista subrayó además la importancia del conocimiento para poner en valor el territorio: “Lo que se desconoce se le quita valor, y cuando conoces más las cosas, te acercas a ellas”.

Harlem, nacido en León y criado en Valladolid, afirmó que el proyecto le permitirá recorrer todas las provincias de la Comunidad. “El conocimiento provoca afinidad y acercamiento. Todo ello con un tono cordial, porque en Castilla y León siempre hay hitos”, señaló, al tiempo que rompió algunos tópicos sobre el carácter de los castellanos y leoneses.

“Nos ven como gente austera o fría, pero luego se caen los mitos en cuanto están aquí. Somos gente comprometida y reposada”, afirmó con humor, recordando incluso que “el hombre de Atapuerca ya dijo que aquí no se estaba mal”.

"Orgullo"

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco expresó su orgullo por la historia de Castilla y León y agradeció la implicación de Leo Harlem, “una persona de nuestra tierra, muy querida, con un sentido del humor cercano”.

El presidente defendió el papel histórico de la Comunidad: “Castilla y León es una comunidad histórica. No es lo mismo la historia que los cuentos de algunos. A esta tierra nadie le puede mirar por encima del hombro”.

Mañueco recordó que desde 1230 Castilla y León ha estado presente en toda la historia de España, siempre “con vocación de concordia y estabilidad”, y destacó la dimensión territorial de la Comunidad, “más grande que muchos países de la Unión Europea”.

Finalmente, el presidente de la Junta vinculó el orgullo por el pasado con el futuro de la Comunidad. “Tenemos más gente trabajando, impuestos más bajos y debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia, pero sin dejar de mirar hacia adelante”, concluyó.