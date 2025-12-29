El mago More replica sin tapujos a Óscar Puente tras su mofa: "Pago impuestos para que gente como usted tenga sueldo"

Un ministro al que no se le pone nada por delante, ni siquiera un mago, mientras los trenes llegan tarde día sí y día también.

José Luis Izquierdo, conocido en el mundo del espectáculo como el mago More, ha respondido públicamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que este se burlara de él en la red social X al dar por cierto un titular que el propio artista califica de “clickbait”.

La polémica se inició cuando Puente ironizó sobre una noticia que recogía unas declaraciones atribuidas a More relacionadas con el ahorro personal y la inversión inmobiliaria. “No os riáis. Es que además de emprendedor, es mago y hace magia. Nada por aquí, nada por allá. Dos años sin tomar café y… tachannnnnn, 15 pisos”, escribió el ministro, adjuntando una captura del titular.

Ante estas palabras, More decidió contestar desde su propio perfil.

“Me halaga mucho haber aparecido en uno de sus tuits. No me lo esperaba, pero antes de burlarse de un ciudadano en redes, conviene leer bien”, comenzaba su respuesta. El mago reprochó al ministro haberse quedado únicamente con el titular sin leer el contenido completo de la noticia.

Según explicó, el artículo no hablaba de él, sino de Marina, una mujer boliviana que, tras trabajar limpiando casas durante 14 horas diarias, logró ahorrar para pagar la entrada de su primer piso. “Como mago que fui le diré que el mayor truco de esta historia es que usted se haya creído un titular de ‘clickbait’ sin leer la noticia. Eso sí que es magia”, señaló.

More detalló que el proceso de adquisición de viviendas fue gradual y fruto de años de esfuerzo: el alquiler del primer piso permitió pagar el segundo, y así sucesivamente, siempre a base de ahorro extremo y renunciando a cualquier tipo de ocio.

Señor Ministro @oscar_puente_, antes de usar su cuenta para mofarse de un ciudadano, conviene leer la noticia entera y no quedarse en el clickbait. Detrás hay una historia real de esfuerzo que usted ha preferido ridiculizar. Aquí le explico la diferencia entre "magia" y realidad. pic.twitter.com/pWGx7hX0Ny — Mago More (@magomore) December 29, 2025

En este contexto, defendió el ejemplo del “café” como símbolo del sacrificio diario. “Para usted el ahorro de un café es un chiste. Para ella era la diferencia entre prosperar o seguir en la precariedad”, afirmó.

El artista fue especialmente contundente al acusar al ministro de ridiculizar la cultura del esfuerzo. “Ridiculizarla a ella a través de mí es una falta de respeto a la cultura del esfuerzo que usted, desde su coche y residencia oficial, parece haber olvidado”, escribió.

Además, More recordó el origen etimológico de la palabra ministro, procedente del latín minister, derivado de minus, que significa “menos”, para subrayar que su función es estar al servicio de los ciudadanos. “Usted está para servirnos, no para trolearnos. No confunda su cuenta de X con el patio del colegio”, añadió.

Por último, denunció haber recibido insultos durante varios días por parte de usuarios alentados, a su juicio, por las palabras del ministro. “Es especialmente grave que un ministro del Gobierno de España lance a sus hordas mediáticas hacia un ciudadano”, lamentó, antes de concluir con una crítica directa: “Yo no vivo de los impuestos de los demás, ayudo a pagarlos para que gente como usted tenga un sueldo”.