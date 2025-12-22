Un bloqueo escandinavo traerá fuertes lluvias, nieve y heladas en Navidad a estas zonas de Castilla y León

Un bloqueo escandinavo traerá fuertes lluvias, nieve y heladas en Navidad a varias zonas de Castilla y León. El tiempo de esta semana estará condicionado por la formación de un bloqueo en Escandinavia que traerá aire frío a la Comunidad, con la formación de varias bajas que dejarán precipitaciones y nevadas.

El experto de Meteored Samuel Biener ha recordado que el invierno astronómico comenzaba este domingo con un cambio de tiempo de la mano de un frente que dejó paso a una masa de aire polar, con lluvias y nieve en amplias zonas de la geografía nacional. Y ha hecho hincapié en que, incluso en algunas capitales, el blanco elemento se ha dejado ver en estas últimas horas, aunque sin grandes espesores, y en que, tras un amanecer gélido, la cota de nieve irá subiendo poco a poco a lo largo de este lunes.

Según ha indicado, la situación sinóptica dará un vuelco radical desde este martes 23, con la instalación de un potente bloqueo escandinavo que condicionará el tiempo de esta semana en gran parte del continente europeo, incluyendo España y varias zonas de Castilla y León, y esto permitirá que los descuelgues y las bajas se deslicen por su flanco meridional, lo que provocará un ambiente invernal y precipitaciones en varias comunidades en plenas fiestas navideñas.

Chubascos y nevadas

Biener ha destacado que entre este lunes y este martes el paso de un embolsamiento de aire frío en altura dará lugar a chubascos en Galicia que se irán extendiendo a las comarcas occidentales de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Este martes se reforzarán en la comunidad andaluza, Ceuta y Melilla, donde pueden ser localmente intensos y tormentosos. En el extremo nororiental de Cataluña, interior peninsular y zonas de montaña habrá algunas precipitaciones dispersas.

En Canarias los mapas prevén chaparrones en la jornada de hoy, sobre todo en las islas más montañosas. Aunque la cota ha comenzado baja en zonas del interior y en el norte, en las próximas horas tenderá a remontar hasta los 1000-1200 metros en el norte, situándose en torno a los 1200-1500m en el resto de la Península.

Aire frío en altura

En lo que queda de semana se creará un puente anticiclónico entre Azores y Escandinavia, aislando una zona de bajas presiones y aire frío en altura en nuestro entorno. La irrupción de aire polar continental dirigida por el bloqueo afectará especialmente a Centroeuropa, pero el día de Navidad notarán sus efectos en el norte peninsular, donde podría llegar la isoterma de -6 ºC a unos 1500 metros.

Lo más destacable es que España quedará bajo la influencia de esta zona de inestabilidad en altura, con el probable desarrollo de vórtices en altura y de ciclogénesis (formación de borrascas) en superficie, que es lo que está generando más incertidumbre de cara a las previsiones de Navidad y del próximo fin de semana. Dependiendo de la ubicación de estas bajas, lloverá y nevará más en ciertas zonas.

El modelo europeo contempla que España estará rodeada de estas pequeñas bajas: entre el miércoles y el domingo las precipitaciones se concentrarán en la vertiente mediterránea, Baleares y Andalucía. Posiblemente habrá algunas lluvias y nevadas más aisladas en el norte-noroeste hasta el jueves. Localmente pueden ser intensas e ir acompañadas de tormentas. Además, a partir de la Nochebuena los chubascos también podrían ir a más en Canarias.

Llega la nieve

La cota de nieve se irá moviendo entre los 1200-1600 metros en general a partir de mañana, pero en el día de Navidad puede bajar de los 600 metros en la vertiente cantábrica. Los mayores espesores se esperan en Sierra Nevada, Béticas y en el Pirineo más oriental, e incluso el blanco elemento puede volver a las cumbres de Tenerife y La Palma.

El ambiente será de pleno invierno en España y en Castilla y León, con temperaturas por debajo de la media de la época pero sin frío extraordinario. Más allá del fin de semana, la incertidumbre es considerable, pero todo parece indicar que continuará el bloqueo, lo que puede abrir la puerta a nuevos descuelgues, circulaciones retrógada o incluso configuraciones en rombo, lo que ayudaría a que el ambiente inestable se mantuviera unas jornadas más.