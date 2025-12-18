Llega un drástico cambio de tiempo a Castilla y León: alertan de nevadas y más frío en Nochebuena y Navidad

Castilla y León se encuentra entre las comunidades autónomas más afectadas por la entrada de una masa de aire frío que marcará un cambio drástico en el tiempo este domingo, según las previsiones meteorológicas de Meteored.

En concreto, el noroeste peninsular experimentará el mayor descenso térmico, con una bajada de temperaturas de entre 3 y 5 ºC en toda la mitad occidental.

En ciudades como Valladolid, se espera que los termómetros caigan hasta los 3 ºC durante la madrugada, con un ambiente plenamente invernal en toda la meseta.

La nieve cobrará un especial protagonismo durante la jornada del domingo, afectando principalmente a los sistemas montañosos que rodean a la Comunidad.

Según las previsiones, la cota de nieve se situará inicialmente entre los 1.300 y 1.500 metros en la zona centro, pero descenderá de forma notable hasta los 900-1.100 metros en el noroeste a medida que avance el día.

En puntos concretos de montaña, la cota podría desplomarse incluso hasta los 500-700 metros durante la mañana y la noche.

Los mayores acumulados de nieve se esperan en el Sistema Central, donde podrían alcanzarse los 15 centímetros, mientras que en la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico se prevén espesores de entre 5 y 10 centímetros.

Este episodio de frío y nieve parece ser el preludio de lo que vivirá la Comunidad durante las fechas festivas. Para Nochebuena y Navidad, los expertos de Meteored prevén un ambiente inestable y con más frío de lo habitual en la Península.

Aunque no se esperan temperaturas extremas, los valores se mantendrán por debajo de lo normal para finales de diciembre. Esto mantendrá activa la probabilidad de nevadas en las montañas del norte y el centro peninsular, lo que augura unas celebraciones navideñas marcadas por un intenso frío.