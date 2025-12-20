Llega a Castilla y León un fuerte cambio de tiempo y la Junta activa la alerta por nieve en ocho provincias

Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha declarado la alerta en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos por nevadas y precipitaciones.

La alerta se activa desde las 12:00 horas de hoy, sábado 20 de diciembre, con una fecha de finalización a determinar según la evolución del episodio.

La medida se adopta por el descenso previsto de las cotas de nieve, que a lo largo de la jornada de hoy podrán situarse en torno a los 800 y 900 metros en el conjunto de la Comunidad. Esta situación incrementa el riesgo de afecciones en carreteras, zonas urbanas y áreas rurales de las provincias afectadas.

De cara al domingo, se esperan precipitaciones en forma de nieve en los principales sistemas montañosos. Estas nevadas podrán extenderse a amplias zonas de la meseta, especialmente en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, donde se prevén complicaciones asociadas a la acumulación de nieve.

El paso del frente traerá también precipitaciones en forma de lluvia, de intensidad variable. Desde la Junta se advierte de que estas lluvias podrán ser localmente intensas en el cuadrante noroccidental de Castilla y León, con posibles incidencias en infraestructuras y servicios.

Este episodio de inestabilidad atmosférica puede provocar una tendencia generalizada de aumento de caudales en ríos y arroyos. Protección Civil mantiene el seguimiento de la situación ante el riesgo de crecidas, especialmente en zonas con precipitaciones persistentes o acumuladas.

Ante este escenario, la Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las nevadas. En salidas al exterior se aconseja usar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, evitar ropa ajustada y proteger rostro, cabeza y manos para reducir la pérdida de calor.

También se recomienda que las personas de edad avanzada y los niños eviten salir a la calle cuando las condiciones sean adversas. En caso de ventisca, definida como la combinación de aire frío, nevadas y fuertes vientos que reducen la visibilidad, se considera preferible evitar salidas o desplazamientos.

En el ámbito doméstico, se insiste en extremar las precauciones para evitar intoxicaciones por braseros, estufas, carbón o gas en espacios cerrados sin ventilación adecuada. Protección Civil aconseja contar con un extintor ante la posibilidad de incendio durante el uso de estos sistemas de calefacción.

Si resulta imprescindible viajar, se recomienda no hacerlo en solitario y llevar en el vehículo radio, cadenas, pala, cuerda, linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías. Además, se aconseja mantener el depósito de combustible lleno y revisar frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado antes de iniciar el trayecto.

Finalmente, la Agencia recuerda la importancia de reponer el líquido anticongelante y colocar las cadenas en presencia de hielo o nieve dura. Estas recomendaciones buscan reducir riesgos personales y garantizar la seguridad durante un episodio meteorológico adverso que afecta a buena parte de Castilla y León.