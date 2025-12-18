Militares de Castilla y León exigen la dimisión de Robles por su bajo sueldo: "La Guardia Civil cobra 800 euros más"

En los cuarteles españoles, el descontento por los salarios bajos lleva años creciendo, especialmente entre la tropa y marinería, que afrontan una profesión exigente con retribuciones modestas y sin compensaciones por maniobras, servicios extras o disponibilidad permanente. Esta situación se traduce en un déficit crónico de personal, con miles de plazas sin cubrir y un creciente desinterés por la carrera militar.

En esta situación, las asociaciones profesionales de los militares han dicho basta y han exigido la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante su "abandono" y su "falta de diálogo", en un contexto de aumento del gasto en defensa pero en el que se prioriza la industria armamentística sobre el bienestar de quienes operan el armamento. El malestar se extiende, con demandas de una reforma profunda que dignifique una profesión clave en misiones nacionales e internacionales.

El subteniente destinado en la Academia de Caballería de Valladolid Iván Alcántara, que ostenta el cargo de secretario de Organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), denuncia, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que los militares son "el colectivo peor pagado de la función pública".

"Los militares no podemos tener sindicatos, somos asociaciones profesionales y no tenemos los mismos derechos. Llevamos ya varios años con las retribuciones que no compensan el trabajo que realizamos, la penosidad, la peligrosidad y la cantidad de horas que se hacen", afirma.

Alcántara recuerda que en 2023 solicitaron que se celebrase un pleno para hablar de las retribuciones. "No nos contaron nada, nos dijeron que habían caído los presupuestos y que no había nada. El año pasado se pidió otro que es el que nos han convocado ahora y nos han venido a decir lo mismo, que están trabajando, que están haciendo muchos esfuerzos, pero no tenemos ninguna contestación y no se nos retribuye nuestro trabajo", señala.

El secretario de Organización de Aume denuncia la gran diferencia de sueldos con otros cuerpos armados, como la Guardia Civil. "Tenemos una diferencia de sueldos con la Guardia Civil, que es un cuerpo armado también, de 800 euros, y ya de la Policía Nacional no hablamos. En esos millones que había del plan de aumento del gasto militar, 600 millones iban para personal pero no sabemos donde han ido porque a las retribuciones nuestras no", lamenta.

Alcántara insiste en que la ministra de Defensa, Margarita Robles, "debería dimitir" porque es "la última responsable de cuidar a su personal". "Se reúne con los sindicatos y al personal civil, funcionarios y laborales, les suben las retribuciones y con nosotros ni se reúne. Como última responsable es la que tendría que dimitir. Si cambia el ministro algún diálogo tendría que haber, pero ahora mismo con la situación que hay en el Ministerio esperanza no tenemos ninguna", asegura.

En esta situación, las asociaciones profesionales Asfaspro, AUME y UMT se encuentran en pleno proceso de diálogo para decidir qué medidas de presión llevan a cabo para tratar de mejorar sus retribuciones. "Nos tendremos que poner de acuerdo las asociaciones para ver qué medidas de presión tomamos, nosotros no podemos hacer huelga, sí nos podemos manifestar pero somos un grupo muy disperso y tendremos que ponernos de acuerdo para ver qué medidas de presión podemos realizar", zanja Alcántara.

El "desprecio" de Robles

Las asociaciones profesionales Asfaspro, AUME y UMT han expresado su "profunda indignación y rechazo" ante la actitud del Ministerio de Defensa en el pleno extraordinario sobre retribuciones.

"Una vez más, el Ministerio ha optado por la inacción y el desprecio hacia quienes dedicamos nuestras vidas al servicio de España, negándose a atender las reivindicaciones retributivas básicas que venimos defendiendo desde hace años: adecuación salarial, compensación del poder adquisitivo perdido y justicia profesional", han denunciado en un comunicado.

Y han asegurado que este comportamiento "evidencia una falta absoluta de voluntad de diálogo real y supone un incumplimiento del espíritu democrático del Consejo de Personal, al ignorar las propuestas planteadas de forma legal y legítima por las asociaciones representativas".

"En una época en que el Estado destina miles de millones de euros a la industria armamentística, vemos como lo más importante de nuestras Fuerzas Armadas, el personal, sigue abandonado. El Gobierno aprobó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que incluye una partida para incremento de las nóminas de personal sin que hasta la fecha se haya hecho efectiva mientras asistimos a una incesante lluvia de millones a la industria de defensa", han añadido.

Y han señalado que el resultado palpable de la "injusta situación" es la "falta de atractivo de la profesión militar y la incapacidad de captar el personal necesario en filas".

"Ante esta grave irresponsabilidad institucional, exigimos la dimisión inmediata de la ministra de Defensa, como máxima responsable de una gestión que margina a los militares, ningunea sus derechos y condena al personal a la precariedad. Las asociaciones firmantes no vamos a cesar en la defensa de nuestros compañeros y compañeras. Convocaremos nuevas acciones de presión institucional y social hasta que el Gobierno actúe con justicia y respeto hacia las Fuerzas Armadas", han zanjado en su comunicado.