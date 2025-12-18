Confirmado por el Gobierno: Castilla y León tendrá un bono de 60 euros para viajar en bus, Cercanías y Media Distancia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los descuentos en transporte público se ampliarán en 2026 con un billete único mensual de 60 euros, que permitirá a los adultos desplazarse por toda España en trenes de Media Distancia, Cercanías y autobuses estatales. Además, los jóvenes menores de 26 años podrán acceder al mismo abono por 30 euros al mes.

La medida comenzará a aplicarse en la segunda quincena de enero y beneficiará a cerca de 2 millones de personas. Según el Gobierno, busca facilitar la movilidad y reducir el gasto en transporte público, especialmente para quienes necesitan viajar de manera continua dentro de Castilla y León o hacia otras comunidades.

En Castilla y León, el abono afectará a los trenes de Media Distancia de Renfe, como la línea que conecta Palencia con Valladolid, prolongándose en algunos servicios hacia Santander y León, y la que une Valladolid con Medina del Campo.

También cubrirá la línea que conecta Valladolid con León, con algunos trayectos ampliados a Madrid y Medina del Campo, así como la que recorre Valladolid, Zamora y llega hasta Puebla de Sanabria. Además, permitirá viajar entre Palencia, Valladolid y Salamanca, con al menos un tren diario directo entre Palencia y Salamanca.

Por su parte, el servicio de Cercanías también estará incluido, con la línea C-1 que conecta León con Guardo a través del ferrocarril de La Robla, haciendo paradas en estaciones como León, Asunción/Universidad, Villa Romana, La Losilla, Aviados, Boñar y Guardo-Apeadero. Este servicio garantiza desplazamientos rápidos y frecuentes dentro del entorno urbano y comarcal.

También se aplicará a los autobuses estatales en los que Castilla y León está conectada con Madrid a través de varias rutas, incluyendo Ávila, Segovia, Salamanca y Burgos, y con otros destinos nacionales como Vigo, Pamplona, El Burgo de Osma o incluso Barcelona.

También existen conexiones hacia el norte y este del país, como Gijón–León–Madrid, León–Zaragoza, Salamanca–León–Santander–Laredo, Burgos–Logroño o Burgos–Zaragoza. Servicios de largo alcance permiten enlaces desde Andalucía hasta el norte, como Sevilla–Salamanca–Irún, garantizando que el bono cubra tanto viajes regionales como traslados de larga distancia.

Dicha medida no incluirá los trayectos internos por la Comunidad que ya están bonificados mediante la tarjeta Buscyl, que la Junta de Castilla y León puso en marcha en septiembre de 2025.

Esta tarjeta permite viajar de manera gratuita en todas las líneas de autobús dentro de la comunidad a los usuarios empadronados, independientemente de su edad, facilitando el transporte local y comarcal sin coste alguno.

Pedro Sánchez ha subrayado que este abono mensual supondrá un ahorro significativo para los usuarios habituales y permitirá moverse por todo el país de forma más cómoda y económica, reafirmando la intención del Gobierno de incentivar el uso del transporte público y mejorar la movilidad de los ciudadanos.